"Ani tentokrát se ovšem zápas neobešel bez komplikací a agresivity fanoušků obou celků," uvedla policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

"Ještě před začátkem utkání, krátce před patnáctou hodinou, na náměstí Míru ve Zlíně, porušili dva mladí fanoušci hostujícího celku obecně závaznou vyhlášku města tím, že na pódiu zapálili zakázanou pyrotechniku. V průběhu utkání potom fanoušci hostí vhodili na hrací plochu několik dýmovnic. Důsledkem bylo přerušení zápasu kvůli špatné viditelnosti. Ve správním řízení hrozí pachatelům několikatisícová pokuta, zákaz vstupu na další utkání a vymáhání finančních sankcí udělených jednotlivým klubům," informovala Monika Kozumplíková.

"Po skončení zápasu a výhře hostujícího celku se odebralo několik domácích fanoušků do Uherského Hradiště. V restauraci poblíž fotbalového stadionu napadli fanoušky vítězného celku, jednoho z nich těžce zranili a druhého připravili o fotbalový dres a šálu. To si ale příznivci Slovácka nenechali líbit, přivolali posily ze sousedního státu a po půlnoci se vydali k odvetě zpět do Zlína," vysvětlila policejní mluvčí.

Nějakou dobu hledali fanoušci Slovácka po Zlíně svoje rivaly, ale policisté měli tyto fanoušky pod kontrolou, takže nakonec již k žádné agresi nedošlo.

Policisté ze Zlína i z Uherského Hradiště vyhodnocují kamerové záznamy jak z fotbalového utkání, tak z následného napadení. Je velmi pravděpodobné, že policie trestně právní kvalifikaci rozšíří o další skutky.

"Zápasy mezi znepřátelenými celky rozhodně nepodceňujeme, vnímáme je jako velmi rizikové a odpovídá tomu také nasazení policistů. Díky dlouhodobě napjatým vztahům mezi jednotlivými fotbalovými kluby budeme tento stav nadále monitorovat a v případě jakýchkoli náznaků agresivity či jiného protiprávního jednání bez váhání zakročíme," dodala Monika Kozumplíková.