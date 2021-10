„Chtěli jsme mimo jiné dětem netradičním způsobem představit tradiční řemesla,“ uvedl ředitel zařízení Pavel Kurtin. A proč netradičním způsobem? Protože děti podle jeho slov jen „nekoukaly“, ale hlavně si tato řemesla mohly vyzkoušet samy na vlastní kůži.

Ve školním respiriu i v jeho okolí se tak sešlo patnáct mistrů řemeslníků, kteří dětem předváděli svou práci. Ty si tak mohly užít pletení košíků, moštování ovoce, paličkování, pískování skla, kovařinu, a mnoho dalších řemesel, ale i připravit a ochutnat regionální potraviny. Akce tak doslova nadchla nejen školáky, ale později odpoledne i návštěvníky luhačovické základní školy.

„Děti se tady během dne vystřídaly, nejdříve si akci užily děti z prvního stupně, protože k menším dětem měli řemeslníci jiný přístup než k těm větším,“ připomněl Pavel Kurtin s tím, že v odpoledních hodinách mohli přijít i návštěvníci školy. A protože i zde dbají na zvýšené hygienické opatření, museli příchozí prokázat svou bezinfekčnost.

Pro ně pak měli školáci připraven nejen kulturní program, ale také nejrůznější kulinářské dobroty, které pro tuto příležitost sami nachystali.

Celkovou atmosféru i průběh Farmářského dne ocenil ředitel školy.

„Odezva byla skvělá, hlavně proto, že se mohli naši žáci do příprav Farmářského dne sami zapojit. Vařili tradiční jídla, pekli slané i sladké pochoutky, chystali potřebné rekvizity. Navíc, celý Farmářský den zaznamenával náš školní reportérský štáb, pro který to byla první velká akce na živo,“ zdůraznil Pavel Kurtin.

Čtyři děvčata a jeden chlapec. Pětice odvážlivců, kteří krůček po krůčku získávají ostruhy v reportérské praxi, původně prý ani netušili, do čeho vlastně jdou. Nakonec ale svou novou roli v reportérském týmu berou vážně a se zapálením důležitým pro tuto práci. Původně se sešli kvůli projektu Post Bellum, aby přinesli a představili příběhy sousedů. Tím však jejich náplň reportérské práce neskončila. Právě naopak. V budoucnu se s tímto týmem počítá nejen pro výrobu nejrůznějších reportáží ze školního prostředí, mladá parta vyrazí i do ulic Luhačovic. I město totiž s jejich prací počítá.

„Zatím je pro nás priorita naše základní škola, pro kterou vytváříme různé reportáže, a snažíme se tak naši školu propagovat před veřejností i spolužáky,“ seznámila členka týmu Anna Králová.

„Určitě však máme v plánu naši reportérskou činnost rozvíjet, protože nás to hrozně baví. Původně jsme se dali dohromady kvůli projektu Post Bellum, o kterém jsme si mysleli, že bude jen prezentací ve škole a nic víc. Ale naše práce s týmem se dále rozvíjí a my máme možnost pracovat v tomto oboru i více. Dnes natáčíme ve škole při příležitosti školního Farmářské dne a do ulic Luhačovic vyrazíme také, určitě budou i jiné příležitosti,“ doplnila další z pětice mladých reportérů Anežka Hanáková.

„Farmářský den je jejich první velká příležitost,“ usmál se ředitel Kurtin, který na reportérský tým dohlíží. On sám pomohl k přebudování školního kumbálu na nahrávací studio. Zde může školní reportérský tým zpracovávat své reportáže. Studio však slouží i pro školní kapelu nebo nahrávání písniček.

V luhačovické základní škole tak mají děti postaráno nejen o vzdělání a zábavu, ale také si mohou vyzkoušet práci, ať již jde o tu reportérskou nebo pomáháním se školními akcemi, či třeba sázením stromů v okolí školy.