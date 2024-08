Davy lidí přihlížely sobotnímu společnému průvodu dechových orchestrů a folklorních souborů. FEDO Zlín se letos konal už po jednadvacáté, do města se vrátil po dvou letech.

Sobotní společný průvod všech souborů městem vyrazil v 10 hodin od 21. budovy a vydal se ulicí J. A. Bati přes tržiště Pod Kaštany až na náměstí Míru, kde už od 9. hodiny ranní vyhrávala DO Malenovjanka, kterou vystřídalo v 11:30 společné vystoupení orchestrů nazvané jako Monstrkoncert.

Na náměstí je připraven program až do večerních hodin. Festival pokračuje také v neděli, kdy se přesune do vizovické sokolovny a na kolonádu do Luhačovic.

Čtyřdenní festival letos poprvé organizovalo město Zlín. Ke spolupráci si ale přibralo Hudební sdružení Zlín, které organizovalo všech předchozích 20 ročníků.

Během 21. ročníku FEDO Zlín 2024 se na náměstí Míru, parku Komenského a dalších místech ve Zlíně a okolí představilo přibližně 800 hudebníků a mažoretek z tuzemska i zahraničí. Zahraniční vystupující přijeli z evropských států Polska, Itálie, Slovenska a Slovinska a jeden dokonce ze vzdáleného exotického Tchaj-wanu.

