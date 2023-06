63. ročník Zlín Film Festivalu má před sebou závěrečnou část programu. Ve středu na slavnostním galavečeru, který živě přenáší ČT art, rozdělí ceny vítězným filmům.

Herečka Zlata Adamovská. | Foto: Lenka Hatašová

Zlatý střevíček za mimořádný přínos kinematografii pro děti a mládež převezme herečka Zlata Adamovská. Návštěvníci mají poslední příležitost shlédnout festivalové filmy, zábavný program v jednotlivých zónách nebo se setkat s osobnostmi ve Festival Café, na autogramiádě a u Červeného koberce.

Nejdůležitější události posledního dne:

Galavečer – Slavnostní vyhlášení vítězných filmů, Kongresové centrum, 20 hodin – Slavnostní předávání Zlatých střevíčků a dalších filmových ocenění nejlepším filmům v jednotlivých soutěžních kategoriích. Zlatý střevíček za přínos kinematografii pro děti a mládež získá herečka Zlata Adamovská. Galavečer živě přenáší ČT art od 20.15.

Z filmového programu organizátoři doporučují:

Zákon gangu (režie: Peter Pontikis, Švédsko, 2023, 94 min.), Golden Apple Cinema 4, 19 hodin – Talentovaný a slušně vychovaný dvanáctiletý Abdel žije se svou matkou na neutěšeném předměstí pro sociálně slabé. Působivé drama s brilantními hereckými výkony poukazuje na to, že i když máte dobrý domov, rodiče a sny, stále můžete skončit ve špatné společnosti kvůli tlaku vrstevníků.

Šestnáctiletí (režie: Philippe Lioret, Francie, 2022, 94 min.), Golden Apple Cinema 6, 17.30 – Nora i Leo (16) žijí ve stejném městě i na stejném předměstí a chodí na stejnou střední školu. Ve skutečnosti jsou to ale protiklady, ať už jde o jejich sociální zázemí, náboženské pozadí rodiny či každodenní život. Přesto se do sebe na první pohled zamilují.

Psí detektiv Roi (režie: Rane Tiukkanen, Finsko, 2022, 84 min.), Golden Apple Cinema 3, 16 hodin - Školačka Valo se nedávno s tatínkem přestěhovala do nového města, kde se však cítí osaměle, protože zatím nezapadla do party místních dětí. Vše se ale změní, když zachrání opuštěného německého ovčáka, se kterým se spřátelí a dá mu jméno Roi.

Co promítá letní kino:

Avatar: The Way of Water (USA, 2022, 192 min.), 21.30 – Nádherný svět Pandory ve velkolepém a strhujícím dobrodružství plném akce. Po více než deseti letech se znovu setkáváme s Jakem Sullym, Neytiri a jejich dětmi, kteří stále bojují za to, aby se udrželi v bezpečí a naživu.

Zajímavé doprovodné akce:

Golden Delicious, náměstí Míru, 20 hodin – Koncert kapely s multižánrovým repertoárem.

Jiří Menzel 85, OZC Zlaté jablko, 8–21 hodin – Výstava fotografií je vzpomínkou na režiséra, scenáristu, herce a pedagoga, který by letos oslavil 85. narozeniny.

PROMPTnations, 61. budova, 9 -19 hodin – Mezinárodní výstava umělé inteligence, prezentace prací 15 vybraných autorů.

Kde potkat hvězdy:

Festival Café, náměstí Míru, 16 hodin – Ojedinělé posezení ve festivalové kavárně se zajímavými hosty a tématy. Hosty Vladimíra Kroce jsou Zlata Adamovská a Petr Štěpánek.

Autogramiáda, OZC Zlaté jablko, 17 hodin – Moderovaná autogramiáda festivalových tváří: Vojtěch Vodochodský, Hana Vagnerová, Jan Révai, Chantal Poullain.

Červený koberec, nádvoří Kongresového centra, 15 hodin – Setkání s festivalovými hvězdami: Zlata Adamovská, Petr Štěpánek, Vladimír Kratina, delegace k filmu Princezna zakletá v čase 2: Jan Révai, Sára Korbelová, delegace k filmu Psí detektiv Roi.

Tipy na akce ve festivalových zónách:

Náměstí Míru:

Kavárna POTMĚ, 14-19 hodin – Unikátní prostor plně zatemněné kavárny, v níž obsluhují zrakově postižení, přibližuje vidícím život nevidomých v absolutní tmě. Kavárnu provozuje Světluška, dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu, který pomáhá těžce zrakově postiženým.

ZUŠKA? ZUŠKA!, 17-19.30 – Pásmo vystoupení základních uměleckých škol Zlínského kraje.

Park Komenského:

Dům České televize, 14-19 hodin – Déčko slaví 10. narozeniny. Na programu je např. 16 hodin Terčin zvířecí svět, 17 hodin EduRockShow, 18.40 Zprávičky – projekce.

Český rozhlas, 14-19 hodin – Rozhlasový koutek, soutěž o DAB+ digitální rádio, Rourov, zábavné hry a kvízy a další aktivity pro malé i velké.

Království VIVA, 14-19 hodin – Chill out zóna, kde si děti mohou vytvořit královskou korunu, postavit si hrad z písku, vyfotit se na bagru nebo třeba vyhrát i king size LEGO. A rodiče? Ti si u nás zatím královsky oddechnou.

- Pohádkové pásmo, šapitó, 14-19 hodin.

Sad Svobody a zlínský zámek:

ZOETROPIA – Interaktivní workshop, který děti hravou formou seznámí s technologiemi využívanými v hollywoodských filmech nebo v herním průmyslu. Pomocí technologie „Green Screen a Multi Camera“ si děti vytvoří krátké záběry, jejichž hrdiny budou děti samotné.

Festivalová ulička (u tržiště Pod Kaštany):

Tančení v ulicích, 18-20 hodin – Salsa.

Konferenční blok děti bez hranic¿

Média dětem, média s dětmi VII., Kongresové centrum, 9.30-13 hodin – Sedmý ročník konference pořádané tradičně Radou pro rozhlasové a televizní vysílání se zaměří na aktuální témata související s mediální gramotností, mediální výchovou a umělou inteligencí.