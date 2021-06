Festival se bude konat ve 14|15 Baťově Institutu a otevřeno bude od 1. července do 31. srpna, denně od 10 do 18 hodin.

ZAPOMENOUT NA MOBIL A HRÁT SI

Dva sály a předsálí 14|15 Baťova Institutu se promění v jednu velkou hernu, která bude rozdělená do tematických zón podle druhu her. Například zóna Smart (z angl. smart – inteligentní) her bude plná logických a společenských her. Stavebnicovou zónu plnou stavebnic z nejrůznějších materiálů si užijí zase menší děti. Festival IQ Play se neustále mění a vyvíjí a pravidelní návštěvníci uvítají spoustu novinek.

„Těší mne, že děti i jejich rodiče na těchto akcích zapomínají na své mobilní telefony a trpělivě si s chytrými hračkami hrají. Na hravém festivalu mohou zůstat celé hodiny,“ uvádí organizátorka výstavy Věra Stojarová.

Návštěvníci objeví velké množství deskových her od mnoha výrobců. Pokud si nebudou jisti s pravidly, pomůže jim lektor. Dále na akci bude velké množství dřevěných, plastových i kovových hlavolamů. Dalším místem k zastavení budou stavebnice, některé návštěvníci vyzkouší úplně poprvé. Těšit se mohou i na designové kousky, které se v kamenných obchodech běžně neprodávají.

„Na léto chystáme doprovodné programy. Jedním z nich bude například programování s Bee Boty a Blue Boty. Tato akce bude určená pro menší děti a seznámí se tak se základy programování jednoduchých robotů.,“ prozradila Věra Stojarová.

CHYTŘEJŠÍ DÍKY HRANÍ SI

„Festival IQ Play se ve Zlíně bude konat popáté a za svou dobu se stal se putovním. Letošní ročník se přesunul z února na letní prázdniny. Takzvané chytré hračky podporují u dětí kreativitu, představivost, logické a strategické myšlení a jemnou motoriku,“ doplnila organizátorka festivalu.

„V dnešní přetechnizované době je důležité, aby si děti uměly hrát s logickými hrami, deskovými společenskými hrami a stavebnicemi. Je skvělé, že na této akci zažívají interakci, komunikaci s kamarády a zážitky při objevování nových her. Spousta návštěvníků se hlavolamů bojí a myslí si, že na to nemají buňky. Nevyzkoušet je by však byla chyba. Je to totiž výborný relax, který doporučují i psychologové. Logické myšlení se dá vypěstovat,“ nastínila Věra Stojarová.

Ta dále doplnila, že jedním z problémů dnešní doby je to, že se děti nedokážou soustředit. „Může za to hektická doba počítačová. Když dítě něco nebaví, okamžitě klikne na něco jiného a neřeší to, co by ho stálo větší úsilí,“ vysvětlila organizátorka jeden z důvodů konání Festivalu IQ Play.

Vstupné bude jednotné: 70,- Kč, rodinné pak 250,- Kč