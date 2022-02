HRAČKY POMÁHAJÍ I PŘI VYUČOVÁNÍ

„Těší mne, když děti i rodiče zapomenou na své mobilní telefony a trpělivě chytré hračky zkoumají. Na hravém festivalu mohou zůstat celé hodiny. Dopolední časy u nás mohou trávit děti ze škol a školek. V rámci bezpečnosti se díky rezervačnímu systému nepotkají s jinými skupinami. Je skvělé, že mnoho pedagogů na této akci najde inspiraci k pořízení vzdělávacích pomůcek do výuky. Některé hračky se zaměřují na český jazyk, matematiku nebo třeba zeměpis,“ uvádí organizátorka Věra Stojarová.

TRADICE I NOVINKY

Návštěvníci objeví množství deskových her. „Jako každý rok chystáme úplné novinky a všechny si bude možné vyzkoušet. Pokud si lidé nebudou jisti s pravidly, pomohou jim lektoři,“ láká Věra Stojarová. Dále na akci bude spousta dřevěných, plastových i kovových hlavolamů.

Dalším místem k zastavení budou stavebnice. Některé lidé vyzkouší úplně poprvé. Chystají se známé stavebnice i netradiční kousky. Zajímavostí budou například kuličkodráhy, designové stavebnice, skleněné mozaiky, pocitový chodníček nebo netradiční dřevěné skládačky. „Děti se na akci seznámí i s programováním robotických hraček Bee Bot a Blue Bot,“ prozrazuje Stojarová.

Formát Festivalu IQ Play se ve Zlíně bude konat pošesté. Za svou dobu se stal se putovním.

„Letos se festival vrací na zlínský zámek. Loňský ročník musel být kvůli pandemii zrušen. Od té doby, co se festival stal putovním, se s akcí setkávají děti na různých místech republiky,“ doplňuje Věra Stojarová.

Chytré hračky podle ní podporují u dětí kreativitu, představivost, logické a strategické myšlení i jemnou motoriku.

„V dnešní přetechnizované době je důležité, aby si děti uměly hrát s logickými hrami, stavebnicemi a deskovými společenskými hrami. Spoustu lidí se například hlavolamů bojí a myslí si, že na to nemají buňky. Nevyzkoušet hlavolam by byla chyba. Je to totiž relax, který doporučují psychologové. Fígl je v tom, že se soustředíte jen na to, jak vyřešit hlavolam, nikoliv na starosti. Logické myšlení se dá také vypěstovat. Problém dnešní doby v tom, že se děti nedokážou soustředit. Může za to hektická doba počítačová. Když dítě něco nebaví, okamžitě klikne na něco jiného a neřeší to, co by ho stálo větší úsilí,“ mysli si Věra Stojarová.

Vstupné na festival je jednotné, a to 70 korun na osobu. Rodinné vstupné pak přijde na 250 korun.

Festival potrvá od 7. do 31. března, denně od 8 do 17 hodin.