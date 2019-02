Zlín - Sotva byl Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež zahájen, už se jeho organizátoři potýkají s nedostatkem ubytovacích míst.

Hotel Moskva | Foto: Petr Holubář

Největší a nejstarší filmová přehlídka pro malé a mladé diváky se letos totiž opět rozrostla. Nabízí celkem pět set sedmdesát filmů, z toho deset světových, čtyřiatřicet mezinárodních a osmaosmdesát českých premiér.

S tím ovšem také souvisí větší příliv turistů a pozvaných hostů. „Letošní ročník je mimořádný svým rozsahem. Zařadili jsme se mezi světové festivaly,“ uvedl umělecký ředitel festivalu Petr Koliha.

O vysoké návštěvnosti akce jasně vypovídají festivalové statistiky. „Loni bylo první den akreditováno devět set lidí, letos tisíc šest set. Je to enormní nárůst,“ sdělila vedoucí produkce Irena Skaunicová.

Podle ní jsou veškerá volná lůžka ve Zlíně obsazena. „Ubytováváme v Uherském Hradišti, v Luhačovicích, ve Fryštáku a v Otrokovicích. Chybí základní ubytovací standard, na který jsou lidé běžně zvyklí,“ poznamenala. Řada hostů proto musí do Zlína denně dojíždět. „Jsou to sice krátké vzdálenosti, ale logistika nás vytěžuje. Byli bychom rádi, pokud by se ve Zlíně postavil nový hotel,“ dodala.

Tradičně obsazený je také hotel Moskva, který nabízí celkem sto jedenáct pokojů s dvěma sty dvaceti lůžky. Běžný turista se do něj stěží dostane. „Náš partner, pořadatel festivalu, si od nás vždy vezme plnou kapacitu hotelu a ubytování si pak řeší sám. My už poté obsazování hotelu ve své kompetenci nemáme,“ vysvětlil provozní ředitel hotelu Petr Svěrák.

Určité procento ubytovací kapacity obsadí i primátoři třiadvaceti statutárních měst a Prahy, kteří se v pátek sjedou na setkání do Zlína. Mnozí z nich zůstanou ve městě do soboty.

„Je to silný propagační tah. Festival představuje výkladní skříň Zlína,“ vysvětlila zlínská primátorka Irena Ondrová. Také ona by nový hotel vyšší úrovně ve městě uvítala, nicméně poukazuje na ekonomické potíže s jeho provozem. „Vytíženost hotelů je během festivalu. Když se však udělá celoroční analýza, nastává problém.“

Nejlépe jsou na tom Luhačovice

Nedostatek hotelů vysoké kvality je ve městě skutečně závažný. Podle ředitelky Centrály cestovního ruchu Východní Moravy Dany Daňové funguje ve Zlínském kraji jedenáct čtyřhvězdičkových hotelů.

„Je to hodně pod celostátním průměrem,“ ohodnotila. Ani jeden však není ve Zlíně. „Devět z nich je v Luhačovicích. Nejbližší čtyřhvězdičkový hotel najdou festivaloví návštěvníci v Otrokovicích,“ poznamenala Daňová.

Podle statistických údajů centrály je v celém kraji sto osmdesát pět tříhvězdičkových hotelů a dalších ubytovacích zařízení nižších úrovní. Na samotném území Zlína se pak lidé mohou ubytovat ve třinácti hotelích a penzionech.