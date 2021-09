„Doma nadávají, že pořád běhám,“ smál se v cíli závodu. Podle něj byly v neděli na závodě v jeho kategorii nejhorší poslední dva kilometry. „Mohlo to být s dosaženým časem lepší, ale s vítězstvím jsem spokojený,“ zmínil se vítěz letošního čtvrtmaratonu.

Čvrtmaraton vyhrál Jiří Červenka ze Zlína Malenovic. Na závody většinou trénuje tak, že běhá z práce z Želechovic do Malenovic. Měsíčně tak má „v nohách“ okolo tři sta kilometrů.

A nezapomněl ani na ostatní. „Chtěl bych poděkovat obyvatelům Zlína za to, že i přes komplikace v dopravě, které maraton s sebou nese, vše zvládli,“ ocenil Čestmír Vančura těsně před startem.

Start hlavního 21,1 kilometru dlouhého závodu, který v 15 hodin odstartoval prezident zlínského filmového festivalu Čestmír Vančura, byl nově u Kongresového centra ve Zlíně. I přes to, že v neděli odpoledne pořádně pálilo slunce, popřál všem maratoncům hodně úspěchů.

