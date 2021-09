„Linka bude provozována v čase od 10 do 17 hodin, mezi jednotlivými spoji bude asi půlhodinový interval. Pro jízdu budou platit běžné tarifní podmínky. Jízdní řády vytištěné na barevném papíře budou vyvěšeny na zastávkách,“ upřesnil tiskový mluvčí DSZO Vojtěch Cekota.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.