Druhý den filmového festivalu ve Zlíně přinese několik besed. O práci s výjimečnou režisérkou dětských filmů Věrou Plívovou-Šimkovou budou na náměstí Míru vyprávět herci Jan Kraus a Michael Dymek. Ve festivalové aleji přibydou dva nové stromy, které vysadí letošní Young Stars Anna Fialová, Darija Pavlovičová, Adam Mišík a Filip Březina.

Socha stojí, 64. ročník ZFF může začít | Video: Iva Nedavašková

Začíná také program Zlín Industry Days určený filmovým profesionálům. Večer bude patřit koncertu Adama Mišíka.

Nejdůležitější události druhého dne:

Už v devět ráno zasadí festivalový strom v Univerzitním parku Young Stars. Akce se zúčastní Adam Mišík, Anna Fialová, Filip Březina a Darija Pavlovičová.

V galerii Václava Chada na zlínském zámku proběhne v 17 hodin vernisáž výstavy Zdeněk Rozkopal: Mezi filmem a malbou. Autorem je významný filmový architekt, který se podílel na mnoha českých a slovenských filmech a televizních seriálech. Výstava potrvá do 25. srpna.

Je to hollywoodský příběh o nadšencích z maloměsta, říká režisér Kalivoda

Jan Kraus a Michael Dymek vzpomínají na výjimečnou režisérku dětských filmů Věru Plívovou-Šimkovou. Talk show proběhne na náměstí Míru v 19 hodin. Režisérka před pár dny oslavila 90. narozeniny.

Druhý festivalový den zakončí o půl deváté koncert Adama Mišíka v sadu Svobody.

Kde se potkat s hvězdami:

Festival Café, náměstí Míru – ojedinělé posezení ve festivalové hodin kavárně se zajímavými hosty a tématy. Hosty Vladimíra Kroce budou ve 13 hodin Adam Mišík, v 16 hodin Alžběta Malá a Darija Pavlovičová.

Autogramiáda, OZC Zlaté jablko – moderovaná autogramiáda festivalových tváří, v 11 hodin: Barbora Seidlová, Sebastian Pöthe, Jiří Schmitzer, Denis Šafařík, Jessica Monteiro, v 17 hodin: Filip Březina, Antonio Šoposki, Kristýna Janáčková, Vojtěch Vodochodský, Leona Skleničková.

Zlínský filmový festival může začít. Přinese 289 projekcí

Červený koberec, nádvoří Kongresového centra – setkání s festivalovými hvězdami, v 15 hodin: Kristýna Janáčková, Zuzana Vejvodová, v 18 hodin: Barbora Seidlová, Vojtěch Vodochodský, Sebastian Pöthe, Antonio Šoposki, Jiří Dvořák.

Výběr z filmového programu:

Maxova farma (režie: Sébastien Gagné, Kanada 2023, 89 min.), Golden Apple Cinema 1, 11:00 – Dvanáctiletý Max se poté, co jeho otec zkrachuje, musí přestěhovat z města na venkov. Na vesnici objeví svět drobného farmaření a probudí se v něm podnikatelský duch.

Přes mraky a skály (režie: Franco García Becerra, Chile, Peru 2024, 83 min.), Golden Apple Cinema 2, 13:00 – Osmiletý Feliciano tráví dny pasením alpak v odlehlé oblasti And. Jeho jedinými společníky jsou mladý sameček alpaky Ronaldo a starý pes Rambo. Feliciano si s nimi povídá o fotbale a zápasech peruánského národního týmu.

Jippie no more! (režie: Margien Rogaar, Nizozemsko 2023, 95 min.), Golden Apple Cinema 2, 15:30 – Jaap Peter (16) se ve venkovském domě svého milovaného dědečka horlivě připravuje na svatbu své starší sestry. A zatímco se celá rodina sjíždí k dokonalé rodinné oslavě, on se poprvé v životě zamiluje.

V neděli během Festivalového půlmaratonu pojede MHD po náhradních trasách

Poslední den (režie: Sasha Nathwani, Velká Británie 2024, 95 min.), Golden Apple Cinema 5, 17:00 – Během jediného dne sledujeme mladou Zibu a její nejlepší přátele. Všichni se právě dozvěděli o svých posledních známkách na střední škole a než se rozletí do všech stran, chtějí spolu strávit den jako žádný jiný.

Kanaval (režie: Henri Pardo, Kanada, Lucembursko 2023, 107 min.), Golden Apple Cinema 6, 20:00 – Haiti roku 1975. V malém přístavním městě si devítiletý Rico užívá karnevalové oslavy. Po návratu domů však najde svou matku po traumatickém útoku.

Besedy a workshopy:

Život je takovej – Viktor Tauš, sad Svobody (stan), 17 hodin – jaké to je, když osud připraví na cestě životem těžké překážky? Talk show provází Filip Teller a Petra Pifková. Hostem je režisér Viktor Tauš.

O herectví s Terezou Ramba, park Komenského (beduínský stan), 19 hodin – beseda o rozdílu mezi divadelním a filmovým herectvím.

Lucie Hlavinková, park Komenského (beduínský stan), 15 hodin – beseda s přední českou spisovatelkou. Mladé čtenáře si získala především sériemi Sesterstvo a Mnohokluk.

Festivalový půlmaraton startuje v neděli. Vyžádá si omezení v dopravě

Workshop ruchování se Studiem Beep, zámek (1. patro), 14 -19 hodin – vyzkoušejte si vytvořit zvuky do filmu.

Filmová a animační dílna, zámek (1. patro), 14-19 hodin – workshop zprostředkuje možnosti využití mobilního telefonu jako trikové kamery.

Filmový trik, budova UTB U13, 14:30 -17 hodin – interaktivní workshop seznámí s technologiemi využívanými v hollywoodských filmech nebo v herním průmyslu. Děti si vytvoří krátké záběry, jejichž hrdiny budou ony samotné.