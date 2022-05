V pondělí podle jejích slov začíná na Zlín Film Festivalu program konference Děti bez hranic.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI PÁTÉHO DNE - pondělí 29. května 2022:

Děti Nagana, nádvoří, 18.30 hodin – Beseda k připravovanému filmu s hokejovou tematikou. Hosté: režisér Dan Pátek, Dominik Hašek, Tom Brenton.

Radost tvořit – Slavnostní vyhlášení vítězů, Hotel Zlín, 13.00-15.00 hodin – Mezinárodní výtvarná soutěž dětí a mládeže se zrakovým postižením zachycuje průřez dovedností dětí se zrakovým postižením a širokou veřejnost seznamuje s jejich specifickými výtvarnými projevy.

Speciální prolínání, park, 10.00-18.00 hodin – Interaktivní prezentace Českého hnutí speciálních olympiád. Akce propojuje svět handicapovaných sportovců s našimi vlastními limity. Vyzkoušejte různé dovednosti, svoji fyzičku i obratnost v různých soutěžích a překážkových drahách.

Zlínský festival v gala a střevíček pro Zedníčka. FOTO ze slavnostního večera

CO SE HRAJE V LETNÍM KINĚ - 29. 5.:

Mimořádná událost (Česká republika, 2022, 103 min.), Letňák VIVA, 21.30 hodin – Malebnou českou krajinou projíždí motoráček. Vlak se náhle porouchá a strojvůdce Miloš musí vystoupit z vlaku, aby poruchu napravil. Vlak stojící v mírném spádu se však samovolně rozjede zpět do výchozí stanice a nikdo jej neřídí…

Lidé si poprvé prohlédli zrekonstruovaný velký filmový ateliér ve Zlíně

ZAJÍMAVÉ DOPROVODNÉ AKCE - 29. 5.:

Přepište dějiny – Obrazy Zlína v dějinách, park Komenského, 18.00 hodin – Živé natáčení úspěšného historického podcastu publicisty Martina Gromana a historika Michala Stehlíka, diskuse o dějinách ve veřejném prostoru.

Stand up Filip Teller – Možná, že to znáte…, nádvoří, 20.00 hodin – Hudební stand up comedy show o záležitostech všedních dní.

Filmový plakát – zámek Svobody, 10.00-17.00 hodin – Grafická podoba propagace známých zlínských filmů určených zjména dětem a mládež z celé druhé poloviny 20. století. Bonusem budou plakáty filmů pro děti, které vznikly v jiných filmových studiích někdejší kinematografické velmoci: Československa. Výstava potrvá do 1. června.

BAŤA III – otevřená zkouška inscenace, Památník Tomáše Bati, 17.00 hodin – Příběh Tomáše Bati ml. v podání Městského divadla Zlín.

KDE SE POTKAT S HVĚZDAMI - 29. 5.:

Festival Café, náměstí Míru, 16.00 hodin – Ojedinělé posezení ve festivalové kavárně se zajímavými hosty a tématy. Hostem Vladimíra Kroce je herec Vladimír Polívka.

Autogramiáda, OZC Zlaté jablko, 17.00 hodin – Moderovaná autogramiáda festivalových tváří: Jan Šťastný, Barbora Petrová, Vladimír Polívka a Pavel Nový.

Červený koberec, nádvoří Kongresového centra, 18.00 hodin – Setkání s festivalovými hvězdami: Arnošt Goldflam, Pavel Nový, Vladimír Polívka, Kristýna Podzimková a delegace k filmům Tajemství pana M, Hello World! (Ahoj, světe!) a Beanie (Vánoční dobrodružství).