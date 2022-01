Nesnadný úkol

„Mám radost, že o dotaci z krajského Programu na podporu audiovizuální tvorby, se uchází projekty, které mají mezinárodní ohlas. Vybrat z množství žádostí ty nejlepší filmy je nelehký úkol. Je však vidět, že v komisi jsou skuteční odborníci, kteří mají při výběru šťastnou ruku,“ sdělila Zuzana Fišerová.

Kdyby radši hořelo, přejí si dobrovolní hasiči. Ale jen v nové komedii

Snímek Kdyby radši hořelo je filmovou komedií o dobrovolných hasičích v hlavních rolích s Miroslavem Krobotem, Michalem Isteníkem a Annou Polívkovou. Sbor hasičů jedné vesnice v ní čelí úplně jiné výzvě, než přináší obvyklý oheň. Film bude na Berlinale představen pod anglickým názvem Somewhere Over the Chemtrails. Pro režiséra Adama Kolomana Rybanského je to celovečerní debut. Spolu s Lukášem Csicselym k filmu napsal scénář.

Komedie se natáčela ve Zlínském kraji na podzim 2020 a v zimě 2021. Premiéra v českých kinech je naplánovaná na 16. června 2022.

Podle Producenta Pavla Váchy ze společnosti Bratři s.r.o. film vznikal v poměrně komplikovaných podmínkách, ale v neuvěřitelné synergii celého štábu i představitelů hlavních hrdinů.

„Mnohokrát děkuju za velkou pomoc České televizi, Zlínskému kraji, FAMU a dalším koproducentům. Jsem moc rád, že se tato společná snaha přenesla na plátno a zaujala i dramaturgy světového festivalu,“ konstatoval producent Pavel Vácha.

O dotace lze žádat i letos

Od roku 2018 podpořil Zlínský kraj audiovizuální tvorbu více než 25 miliony korun. Filmaři, kteří si pro tvorbu svých děl vyberou Zlínský region, mohou žádat o dotace i letos, a to až do 28. března. „Na audiovizuální tvorbu máme připraveno šest milionů korun, kdy filmaři mohou získat dotace od 50 tisíc až po 2 miliony korun,“ připomněla Zuzana Fišerová.