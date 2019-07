Letošní výzva na podporu natáčení v regionu je zveřejněna na desce Zlínského kraje od úterý 9. července. Tvůrci celovečerních dokumentů, hraných i animovaných filmů a seriálů se tak mohou začít seznamovat s podmínkami pro podání žádosti o dotaci v celkovém objemu 10 milionů korun.

Bohatá historie i silné zázemí

Záměr dvouletého dotačního programu je jasný. Přivést do kraje zajímavé filmové projekty, jejichž ekonomický a marketingový přínos pomůže v regionu rozvinout místní infrastrukturu.

Kolem 60 procent financí vynaložených na výrobu audiovizuálních děl totiž proudí do nefilmových profesí a služeb. Také podmínky čerpání finanční podpory zajišťují, že se peníze investované do filmu kraji vrací, a to několikanásobně.

„Zlínský kraj rozvoj filmového průmyslu vždy podporoval morálně, avšak minulý rok zásadním způsobem vstoupil desetimilionovou dotací do finanční podpory filmového průmyslu, která pokračuje i letos,“ řekl hejtman Jiří Čunek. Podle něj film do regionu patří nejen historicky, ale především díky tomu, že v něm má výborné podmínky.

„Je to dáno zázemím filmových ateliérů na Kudlově, koncentrací lidí, kteří tomuto oboru rozumějí, i působením několika škol nabízejících vzdělání ve filmové, audiovizuální i multimediální branži,“ dodal Hejtman.

Ať žijí "animáky"

Kraj letošní výzvu rozšířil i na podporu animovaných televizních seriálů. Na tyto a další přihlášené projekty je možné získat příspěvek ve výši až dvou milionů. Podmínkou je, aby dílo vzniklo alespoň z části na území kraje.

Hodnotící komise bude kromě počtu natáčecích dnů strávených v regionu přihlížet také k výši útraty v místě natáčení, využití lokálních firem nebo k propagačnímu efektu hotového díla. Kompletní podmínky jsou popsány v textu výzvy.

Filmaři mohou při chystání žádosti i v průběhu případného natáčení využít bezplatné konzultace u zlínské filmové kanceláře.

V minulém roce dorazilo celkem dvacet přihlášek. „Od momentu zveřejnění první výzvy se s filmaři aktivně setkáváme a vysvětlujeme jim, jak dotační program funguje. Věřím, že o program bude minimálně stejný zájem i letos,“ uvedla Magdaléna Hladká ze Zlín Film Office.

Dotační program v roce 2018 V loňském roce podpořil Zlínský kraj vznik celkem šesti audiovizuálních děl: rodinného seriálu Kriminálka 5.C, pohádky Největší dar, dále celovečerních snímků TvMiniUni: Zloděj otázek, Úsměvy smutných mužů, Erhart a Smečka.

Žádosti o dotaci jsou přijímány v období od9. do 22. srpna 2019.