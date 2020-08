"Hrdina stovek příběhů, ať už na jevišti, na plátnech kin, v televizi a rozhlasu, nebo v tištěné podobě. To je pan Josef Spejbl, jedna z hlavních hvězd pražského loutkového Divadla Spejbla a Hurvínka, který letos slaví neuvěřitelné sté narozeniny," uvedla v tiskové zprávě mluvčí Zlín Film Festivalu Kateřina Martykánová.

Taťuldu spolu s Hurvínkem znají diváci po celém světě. Za dobu své existence procestovali 34 zemí a promluvili celkem ve 22 jazycích. Loutka Spejbla vznikala rok v plzeňské dílně řezbáře Karla Noska, jenž ji vyřezal podle návrhu Josefa Skupy; údajně načrtnutém na hnědém balicím papíru, ten se však nedochoval.

TÁTOU V ŠESTI

„Přesné datum Spejblova debutu není známo, došlo k němu někdy na podzim roku 1920. Spejbl vystoupil jako partner oblíbeného plzeňského Kašpárka v přídavku dětského představení,“ vzpomíná Denisa Kirchnerová, ředitelka Divadla Spejbla a Hurvínka a dodává, že svou oblibu si však naplno upevnil až po boku svého syna Hurvínka, kterého povil jako šestiletý v roce 1926.

„Je to pro nás velká čest přivítat právě v rámci 60. výročí našeho festivalu ve Zlíně tak vzácnou hvězdu, která baví už několikátou generaci dětí i rodičů. A tomuto ušatému elegánovi přejeme k jeho narozeninám stále dostatek nadhledu a humoru,“ řekla výkonná ředitelka Zlín Film Festivalu Jarmila Záhorová.

Kromě kulatého výročí pana Spejbla si divadlo v roce 2020 připomíná také 90 let od vzniku loutky Máničky a psa Žeryka a také 90 let od přechodu na divadelní profesionální dráhu. Divadlo S+H už 75 působí v Praze, z toho 25 let v Dejvicích.

Do Zlína zavítají Spejbl s Hurvínkem v závěru filmového festivalu