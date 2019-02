Zlín - Delegace deseti ruských podnikatelů z Novosibirské oblasti přijela v pátek do Zlína, aby se setkali se zástupci patnácti firem ze Zlínského kraje a navázali nové obchodní kontakty.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Vít Šimánek

Ruské podnikatele v doprovodu generálního konzula Ruska v Brně Andreje Jevgenjeviče Šaraškina přijal hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák a představitelé Regionální hospodářské komory.

„Vstřícnost českých podnikatelů a charakter setkání nás mile překvapily," vyjádřil se k obchodnímu jednání vedoucí ruské delegace Sergej Petrovič Paršikov.

Jedním z bodů programu mezinárodního setkání podnikatelů ve Zlínském kraji byla také návštěva Strategické průmyslové zóny v Holešově a tamní firmy Elko, která v minulém roce získala ocenění Firma roku Zlínského kraje.

„Navázali jsme přátelské vztahy s dvěma ruskými firmami. Budu rád, když smlouvu podepíšeme alespoň s jednou z nich," svěřil se majitel firmy Elko Jiří Konečný.

Firma Elko vyrábí modulové elektronické přístroje. Šest let má také vlastní pobočku v Rusku. Spolupráci rozvíjí i s Čínou. „Výhodou podnikatelských misí podle mého je hlavně to, že potenciální zahraniční partneři přímo vidí naši společnost a jdou se podívat do výroby," vyzdvihl hlavní přínos setkání Konečný.

Podle ředitelky Kontaktního centra pro východní trhy Marty Klimecké si stále více podnikatelů v regionu uvědomuje význam potenciálu ruského trhu a snaží se navázat obchodní vztahy s ruskými firmami. „Vidíme to i na růstu ekonomické spolupráce s Ruskem, která je na Zlínsku rok od roku vyšší," uvedla trend Klimecká.

Novosibirská oblast leží v jižní části středního Ruska. V regionu, jehož správním centrem je město Novo-sibirsk, kladou podnikatelé velký důraz na symbiózu vědy a průmyslu. K tradičním odvětvím místního hospodářství patří především metalurgie, stavebnictví, strojírenství či doprava a logistika. Strategické obchodní smlouvy s ruskými firmami z Novosibirsku mají šanci uzavřít především společnosti, které se věnují obdobným podnikatelským aktivitám.

„V druhé polovině května plánujeme obchodní cestu, které se zúčastní podnikatelé a političtí představitelé ze Zlínského kraje do Jaroslavské oblasti. Na podzim chceme uskutečnit obdobnou cestu do Novosibirské oblasti. Cílem těchto pracovních setkání v Rusku je utužení stávajících a navázání dalších obchodních kontaktů," přiblížila pracovnice Regionální hospodářské komory Martina Běťáková.

Poznamenala, že zlínští podnikatelé mají díky poznávací cestě příležitost seznámit se s konkrétními podmínkami a možnostmi ruských výrobců a dodavatelů.

Zmíněné obchodní cesty do Ruska se může zúčastnit každý podnikatel ze Zlínského kraje. „Firmám, které mají o poznávací cestu zájem, zašleme podrobný popis ruských podniků, které navštívíme. Na základě toho se pak mohou podnikatelé rozhodnout, jestli pro ně má cesta význam," dodala Běťáková.

Přestože na úvodním setkání, kterého se účastní několik zástupců různých firem, málokdy dojde k podpisu obchodní smlouvy, jsou tato jednání podle ní pro obě strany přínosná. Rusové totiž zpravidla chtějí budoucí obchodní partnery blíže poznat. Smlouvu podepíšou, až poté, co získají absolutní důvěru.