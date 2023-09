Premiérový Food truck festival na náměstí Míru přilákal v sobotu dopoledne spoustu zlínských gurmánů. Počasí přálo a návštěvníci si od jedenácté hodiny mohli pochutnat na vybraných lahůdkách z domácí i zahraniční kuchyně.

Food Truck festival Zlín | Video: Iva Nedavašková

Food truck festival potrvá celý víkend, v sobotu do 21 hodin, v neděli začne program v 11 a skončí v 19 hodin.

A na kolik vyjde takový oběd na Food truck festivalu? Deník se zaměřil na ceny občerstvení a níže přináší jejich přehled.

Burger – 170 – 220 korun

Fisk and chips – 220 korun

Bylinkový řízek s hranolky – 180 korun

Řecký gyros – 160 korun

Hranolky + dip – 59 korun

Točená zmrzlina z ovoce – 70 – 80 korun

Waffle – 170 korun

Tacos 2ks – 180 korun (160 korun vegetariánské)

Pití:

Limonáda citronová 465ml – 40 korun

Pivo 11% 465ml – 50 korun

Espresso – 40 - 55 korun

Whisky 4cl – 80 – 130 korun

Rum 4cl – 50 – 140 korun

Prosecco – 100ml – 50 korun

Mojito 28cl – 120 korun

Co nabídne festival kromě jídla a pití?

V rámci sobotního doprovodného programu bude hlavním tahákem vystoupení rapera Resta & DJ Wiche, kteří vydali společnou desku nominovanou i na rapového Anděla. V neděli vystoupí kapely L. A. Sunday a The Only way, pro děti bude připraveno i divadélko Z pohádky do pohádky.