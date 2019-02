Zlín – Dlouho očekávaný svátek všech příznivců dobrého fotbalu konečně odstartoval. „Téměř celý život jsem se věnoval fotbalové mládeži a na mistrovství světa se vždycky vyloženě těším," nechal se slyšet Ludvík Blažej ze Zlína.

Radost samozřejmě mají také sázkové kanceláře. Fotbal je totiž pro sportovní nadšence disciplína číslo jedna.

Na mistrovství se vyloženě těším

„Již nyní máme přijaty sázky v řádech statisíců korun. Největší zájem je pochopitelně o výsledky jednotlivých zápasů a celkového vítěze," sdělila za společnost Synot její tisková mluvčí Magda Pekařová."Před­pokládáme, že šampionát v náběrech výrazně překročí i zimní olympijské hry, na něž jsme přijali sázky za přibližně šedesát milionů korun," dodala Pekařová.

Na zvýšenou návštěvnost příznivců fotbalu se chystají také restauratéři a hospodští především v podnicích zaměřených na vysílání sportovních přenosů.

„Samozřejmě jsme se na to připravili," ubezpečil Petr Šenkeřík ze zlínské restaurace Canada Pub.

Ta patří mezi oblíbené hlavně mezi mladšími sportovními fandy. „Škoda, že se na šampionát nedostala naše reprezentace, zájem by tak byl pravděpodobně o něco vyšší," posteskl si.

„I tak se však naši hosté mohou těšit na skvělé sportovní zážitky, ale hlavně na širokou nabídku vynikajícího piva," dodal. Spousta fanoušků fotbalu navštěvuje také Originál Czech Pub V práci. Tam už nyní evidují několik rezervací.

„Navíc, v průběhu mistrovství světa točíme všechny druhy piva o pět korun levněji," řekl její provozovatel Jakub Prokop. Řada zápasů se hraje v deset hodin večer našeho času a některé začnou až o půlnoci.

Nápor fanoušků možná až na finále

„Pokud bude zájem ze strany hostů, zvážíme možné prodloužení otevírací doby," přislíbil. Většina provozovatelů se však shoduje na tom, že nějaký extrémní nezvladatelný nápor fanoušků ve svých zařízeních neočekávají.

„Nemyslím si, že by se návštěvnost měla nějak výrazně lišit od té v běžných dnech, alespoň ne na zápasy základní skupiny," svěřil se se svými očekáváními provozní Sportareny u Jeleňa Ivo Kratěna.

„Spíše to čekám, až se bude blížit vyvrcholení celého šampionátu," vysvětlil.

Na základě zkušeností provozovatelů z posledních let totiž lidé navštěvují restaurace čím dál tím méně. Dokládají to i statistiky. Často si raději nakoupí zásoby v supermarketu a sledují zápas z pohodlí svého domova. Někdy je však k tomu vedou i jiné důvody než ekonomické.

„Mistrovství světa ve fotbale určitě sledovat budu, zvlášť když se koná jen jednou za čtyři roky," potvrdil Ondřej Ohanka.

„Fandit ale budu doma. Do restaurací nechodím, ve většině z nich se kouří a mně to dost vadí," osvětlil svůj plán.

I přesto, že fotbal se u nás i ve světě těší velké oblibě, najdou se i tací, které nechává vesměs chladnými.

„Sledovat to samozřejmě budu, ale nijak zvlášť. Spíš jsem zvědav, jestli se zrodí nějaké překvapení, například když outsider porazí nebo vyřadí některého z favoritů. To by moji pozornost určitě přitáhlo," nechal se slyšet Miroslav Míček.

„Zajímá mě spíš hokej, ale uvidím, možná se na nějaký zápas podívám," řekl ke svým plánům na nadcházející šampionát Tomáš Dudešek.

