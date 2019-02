FOTO: Před Vánoci cukráři pracují i dvacet hodin denně

Kašava - /FOTOGALERIE/ Stále méně lidí vdnešní době peče oVánocích domácí cukroví. Místo toho míří vtýdnu před Štědrým dnem do nejrůznějších cukráren, kde si je nakoupí. Je to rychlé, cukroví vypadá hezky a hlavně je to bez práce. Ne však pro ty, kteří ho na pulty dodávají.

Jednou z těch, co šetří lidem před Vánoci čas, je i Marie Šarmanová z Kašavy. V rodinné cukrárně spolu se svými dětmi už několik let pravidelně pořádá vánoční prodej cukroví. „První kusy začínáme péct už šest týdnů před zahájením prodeje. Jedná se však jen o korpusy jemného čajového pečiva,“ říká Šarmanová. Dodala, že nejhorší práce je ale čeká až těsně před Vánoci. „Náplně, polevy, ozdoby, vše musí být čerstvé. Ani korpusy na zákusky nemůžeme péct dlouho dopředu. Pak by totiž byly oschlé a to si nemůžeme dovolit,“ vysvětluje cukrářka. Normální pracovní tempo tak podle ní začíná nabírat na obrátkách. „Já i moje čtyři pomocnice jsme na nohou od rána do noci. Abychom všechno stihli, pracují ženské v tomto období místo obvyklých osmi většinou dvanáct hodin denně a to nám ještě vypomáhají i rodiní příslušníci. Já zůstávám ve výrobně někdy i dvacet hodin,“ povzdechla si Šarmanová. Podotkla, že mnohdy už bývá tak unavená, že by s tím vším nejraději na minutu skončila. „Nejhorší je vědomí, že tohle nezáleží jen na mě,“ posteskla si. V dílně, která je přímo pod prodejnou, to ve dnech před svátky vypadá jako na běžícím páse. „Jedni pečou korpusy zákusků, druzí už ty upečené plní krémem a jiní dozdobují hotové kusy,“ popisuje běžný den ve výrobně cukrářka. Podotkla, že jakmile poleva ztuhne jde zboží většinou okamžitě do prodeje. „Zájem ze strany lidí je tak velký, že občas nestíháme cukroví ani doplňovat,“ zhodnotila situaci Šarmanová, které každoročně projde o Vánocích pod rukama několik tisíc kusů zákusků.

Autor: Hana Minaříková