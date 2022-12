Návštěvníci si prohlédli „zářící“ slony, tapíry, nosorožce, rejnoky, tučňáky, klokany, lvy, lachtana, medvěda, aligátora, supy nebo žirafu, novinkou letošního roku se stal jaguár.

Září i vánoční strom na nádvoří zámku Lešná.

„Krása světelné výzdoby naplno vynikne až po setmění, proto od neděle 25. prosince do neděle 1. ledna prodlužujeme otevírací dobu horní části areálu zoo, to znamená od hlavního vstupu po restauraci Limpopo, do 17 hodin," uvedla vedoucí marketingu zlínské zoo Romana Mikešová.

Zoo je otevřena každý den v roce včetně Štědrého dne, vánočních svátků, Silvestra a Nového roku.