Od prvního září začali ve Zlíně a Otrokovicích platit nové ceny MHD. S prvním školním dnem si velká část studentů šla vyřídit novou průkazku na městskou dopravu. A musela na ni vystát frontu před dopravním podnikem na Náměstí Práce (Svitovská brána).

Fronta před dopravním podnikem. Lidé si šli pro nové průkazy MHD | Foto: Deník/Rašková Zuzana

Výhodně s trvalým bydlištěm

Roční junior a senior pasy stojí 600 korun. Junior pasy platí pro občany s trvalým bydlištěm ve Zlíně až do 26 let (dosud platily jen pro povinnou školní docházku, čili zhruba do 15 let). Řada vysokoškolských studentů, včetně těch zahraničních, na ně ve Zlíně nově nedosáhne.

Senior pasy platí pro občany už od 65 let (dříve od 70 let) navíc bez nutnosti trvalého bydliště ve Zlíně. Novinkou je zavedení pasu za 600 korun na rok také pro zákonného zástupce s trvalým bydlištěm ve Zlíně na rodičovské dovolené, případně už na mateřské dovolené.

Cena časových kuponů se zvýšila v průměru o 30 procent, takže například měsíční občanský kupon zdražil z 380 na 490 korun. Nejlevnější lístek stojí nyní 18 korun a je přestupný s platností 30 minut. Hodinové jízdné vyjde na 24 korun.

Naposledy se ceny jízdného upravovaly před 12 lety

„Úprava cen jízdného je nezbytná, neboť od posledního zvýšení v roce 2011 došlo k výraznému nárůstu cen energií a dalších nákladů souvisejících s provozováním MHD. Snažili jsme se při zdražení jednotlivých druhů jízdného zároveň dát i něco navíc. Proto je nejlevnější lístek přestupný a na delší dobu, junior pasy až do 26 let, zatímco senior pasy jsou již od 65 let a časové kupony zdražily procentuálně nejméně,“ uvedl k novým cenám primátor Jiří Korec.