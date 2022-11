Jak dlouho klub funguje, vedete jej od začátku?

Fryštácké mažoretky jsem založila ve svých 19 letech na podzim roku 2010 a dodnes je vedu. Ze začátku jsme byly jako kroužek základní školy. Později jsem založila občanské sdružení a následně zapsaný spolek.

Jak jste se k tomuto sportu dostala?

Asi v 11 letech jsem mezi mažoretky vstoupila a v podstatě od té doby mne již láska k tomuto sportu neopustila.

Co je pro jeho zvládnutí důležité?

Myslím si, že tento krásný a vznešený sport je plný předsudků o tom, jak by mažoretka měla vypadat. Opak je v podstatě pravdou, je úplně jedno, jestli je mažoretka malá, velká, tenká, silná, zda cítí rytmus nebo ne. Nejdůležitější je, aby měla píli, snahu, výdrž a podporu rodičů, protože mažoretkový sport je náročný a výsledky nejsou hned. Spoustu děvčat tak dlouhá a mnohdy trnitá cesta odradí. Z praxe vím, že se každá může naučit rytmus i techniku s hůlkou, ale je proto potřeba již zmíněná píle a odhodlání. Někdo se to naučí dříve, někdo později. Mám také zkušenost, že děvčata s určitým talentem pro mažoretkový sport zpravidla končí dříve, než ty, kterým to nešlo tak lehce. Jsem přesvědčená, že i já jsem jedna z těch, která se musela k úspěchu probojovat.

Jaké je věkové rozmezí děvčat ve vašem klubu?

Celkem máme 65 mažoretek ve věkovém rozmezí od tří do 17 let.

Jak často děvčata trénují, co vše k tomu potřebují?

Nejmladší mažoretky trénují jednou týdně, starší dvakrát týdně a máme i mimořádné zkoušky. Celkový dojem však nedělají jen děvčata, ale svou roli sehrávají také kostýmy, hudba a choreografie. Na ně nevyužíváme jen profesionály, na hudbě i choreografiích pracují v součinnosti s našimi děvčaty.

Letos klub získal prestižní titul mistryň světa, povězte nám o tom více…

Mistrovství světa 2022 se konalo v červnu v chorvatské Crikvenici. Účastnila se jej naše nejstarší skupina Nikol a děvčata ve velké konkurenci získaly titul Mistr světa 2022 s formací pod názvem “Getsby”. Druhý titul byl v kategorii pochodové defilé, které mělo název “Samba”. Děvčata se také stala 2. vicemistryněmi světa 2022 v miniformaci. Zastoupení států bylo rozmanité, kromě kolegyň z České republiky jsme se setkaly například s mažoretkami ze Slovenska, Polska, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Itálie, Ukrajiny, Maďarska a Španělska.

S podivem je to, že jsme trénovaly kratší dobu, než obvykle. Běžně máme sezonu stejně jako školní rok, teď to tak vůbec nebylo. Byl covid, tak jsme na podzim 2021 ještě soutěžily se starými sestavami a vůbec jsem netušila, jaké sestavy budeme mít na další sezónu. Nicméně naše snaha přinesla své ovoce. Za fenomenálním úspěchem stojí nadšení, píle, vytrvalost, podpora a nepochybně i štěstí.