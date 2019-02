Napajedla – Napajedelský zámek je na prodej. Taková informace koluje přibližně půl roku na Otrokovicku. Za 3,5 milionů eur jej nabízí na internetu zahraniční realitní kancelář blueHOMES. Je to nesmysl, tvrdě se ohrazuje majitelka památky Eva Gajdošík.

Majitelka napajedelského zámku Eva Gajdošík. | Foto: DENÍK/Marie Šidlová

Napajedelská barokní památka z 16. století je na stránkách zahraniční realitní kanceláře na prodej. Jedná se údajně o starou nabídku

Nabídku na webu podle ní zveřejnila před několika lety napajedelská společnost Fatra, která barokní zámek vlastnila. A tehdejší zprostředkovatelé prodeje ji doposud údajně ani na opakované výzvy z portálu nestáhli.Ředitel plastikářské společnosti Ivo Hanáček ale tvrdí, že Fatra nemá s inzerátem nic společného.

Jak je to tedy se zámkem? Skutečně se prodává? Dotazovali se i redakce Zlínského deníku čtenáři, kteří posílali odkaz na inzerovanou nabídku.„Není to pravda. Zámek rozhodně neprodávám. Proti starému inzerátu jsem se několikrát bránila. Kontaktovala jsem realitní kancelář, ale nedostala jsem dosud žádnou odpověď a nabídka na internetu stále visí. Stejně tak jsem urgovala společnost Fatra, aby se o to jako bývalý inzerent pokusil. Ale marně,“ vysvětlila zámecká paní Eva Gajdošík.

Tvrzení podle ní dokazují především fotky na internetu, které jsou zcela odlišné od současného stavu. Zobrazeny jsou na nich staré učebny i zářivky na stropech.

Údajné fámy, které kolují zejména po Napajedlích, ji ale zvedají ze židle. „Máme opravenou kapli, zřizujeme v areálu prodejnu starožitností, vyřizujeme si dotace na obnovu parku a spolupracujeme s vnučkou Jana Antonína Bati, paní Dolores. Takhle se chová člověk, který chce prodávat zámek?“ kroutí hlavou majitelka, jejíž objekt nově zdobí i bysta zakladatele brazilského města Batatuba vybudovaného po vzoru Zlína.

Dodala, že s Dolores Ljiljanou Bata Arambasic je navíc domluvená na zbudování muzea J. A. Bati i na vzdělávacích projektech týkajících se baťovského systému. A to přímo na zámku.

„Snažím se památku už několik let zachránit a dát jí život. Dokazují to i následující předvánoční akce. Na 12. prosince plánujeme tradiční vánoční trhy, na 16. prosince kurz vaření vánočního menu a o tři dny později prohlídky zámku s divadlem,“ doplnila Gajdošík, která se o barokní objekt stará společně se svou dcerou Petrou Psotkovou.

Také ona se nechala slyšet, že je rozhořčená neustálými podle ní mylnými informacemi o zámku. „Jsme v Napajedlích stále pod drobnohledem. I kdybychom památku prodávali, je to naše soukromá věc. Ale jistě bychom vydali tiskové prohlášení,“ poznamenala Psotková.

Společnost Fatra Napajedla prodala zámek Evě Gajdošík v červenci 2008. Současný generální ředitel firmy Ivo Hanáček si nechal webový odkaz na inzerovaný prodej zaslat. Prověřil jej a sdělil následující. „S uvedeným inzerátem nemá Fatra nic společného,“ vyloučil ředitel.K předplacení nabídky se tedy oficiálně nezná ani bývalý ani současný majitel. Zahraniční realitní kancelář se zatím zkontaktovat nepodařilo.