Zakoupením bankovky návštěvníci podpoří ochranu kiviů přímo na Novém Zélandě. Celý výtěžek z prodeje eurobankovky zahrada věnuje na vybraný ochranářský program těchto opeřenců přímo v místě jejich přirozeného výskytu.

Snídaně pro oslavence

Oslava narozenin odstartuje v 10.00 hodin u australské expozice kivi a nestorů kea. „Paní chovatelka připraví Gerrymu speciální narozeninovou snídani, takže budeme mít velkou šanci uvidět Gerryho ve venkovním výběhu. Současně náš průvodce nabídne spoustu informacích a prozradí novinky týkající se chovu kiviů v Zoo Zlín,“ uvedla vedoucí marketingu Romana Bujáčková.

Návštěvníci se také mohou zapojit do soutěžního kvízu Po stopách našich běžců. Kvíz získají při zakoupení vstupenek. Vyplněný jej pak stačí vhodit do připravených boxů v zooshopech u hlavního a sezónního vstupu do zoo. Pět výherců zoo odmění hezkými dárky.

Prodej eurobankovky bude zahájen v 8.30 hod. poblíž hlavního a sezónního vstupu. „Vzhledem k předpokládanému velkému zájmu sběratelů doporučujeme návštěvníkům nákup eurobankovek u sezónního vstupu, kde budou v prodeji eurobankovky s vyššími sériovými čísly,“ zdůraznila Romana Bujáčková.

Made in Paris

Eurobankovky byly vyrobeny v Paříži stejnou firmou a technologií, jaké se používají pro tisk klasických eurobankovek. Každý kus je unikátní díky pořadovému číslu, v současnosti se jedná o nejoblíbenější evropský suvenýr.

Vzácní a ohrožení

Kivi hnědého, ptačí symbol Nového Zélandu, návštěvníci objeví pouze v osmi evropských zahradách. Patří mezi vzácné a ohrožené ptačí druhy. Ještě před sto lety obývaly Nový Zéland miliony kiviů, současná populace se odhaduje kolem 70 000 jedinců. Hlavním problémem jsou zavlečení predátoři (kuny, lasičky, zdivočelí psi a kočky) a také ztráta původního životního prostředí. Celý výtěžek z prodeje eurobankovky zoo věnuje na vybraný ochranářský program kiviů přímo na Novém Zélandě. Poprvé ve slovenské a české emisi eurobankovek tak bude získaná částka z prodeje eurobankovek věnována na podporu jiného projektu.