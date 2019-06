Všichni příznivci golfového greenu mohou podpořit dobrou věc v sobotu 22. června 2019. Středisko rané péče EDUCO Zlín pořádá v tento den v Golf Clubu Lázně Kostelec u Zlína jubilejní 10. ročník benefičního golfového turnaje EDUCO CUP 2019.

Výtěžek z této sportovní akce poputuje na zajištění rané péče pro 110 rodin s dětmi se zdravotním znevýhodněním ve Zlínském kraji.

„Jsme si vědomi, kolik úsilí potřebuje vynaložit rodina s dětmi se zdravotním znevýhodněním. EDUCO v tomto úsilí takové rodiny podporuje. Slovo handicap se stalo tím, co propojilo znevýhodnění s golfem. Handicap je pojmem, který figuruje jak ve Středisku rané péče, tak v golfové terminologii. Hráči mají šanci snížit svůj handicap skvělou hrou, svou účastí a dobrovolným startovným zajistit podporu služeb neziskové organizace EDUCO. Vybranou částku použijeme na zajištění naší služby,“ sdělila ředitelka Střediska rané péče EDUCO Zlín Dagmar Machová.

Díky podpoře firemních partnerů Střediska rané péče EDUCO Zlín se mohou účastníci turnaje těšit na hodnotné a atraktivní ceny.

Součástí akce bude i benefiční dražba, jejíž výtěžek také poputuje na podporu rodin, které neměly to štěstí, aby se jim narodilo zdravé dítě.

Do této dražby neváhala přispět i známá česká golfistka Klára Spilková.

„Těší mě, že jsem mohla aspoň trošku přispět na dobou věc. Do benefiční dražby jsem věnovala své markovátko a šusťákovou bundu z turnaje,“ prozradila Spilková. (poh)

Co je Educo

Středisko rané péče EDUCO Zlín z. s. poskytuje podporu rodinám s dětmi se zdravotním postižením (od narození do 7 let věku dítěte) již 14 let. Jedná se o bezplatnou terénní sociální službu. EDUCO poskytuje v současné době odbornou podporu 110 rodinám ve Zlínském kraji. Svou pozornost věnuje dětem s autismem, s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením, nebo předčasně narozeným dětem.