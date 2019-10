Pohřeb zpěváka Karla Gotta se koná tuto sobotu 12. října. Okolnosti a konání posledního rozloučení s Mistrem se staly dalším tématem, které dělí český národ na dva tábory. Zemřel vynikající zpěvák, ale zároveň i osoba, jejíž normalizační minulost podle mnohých nejde opomenout.

Několik dní se vedly vášnivé diskuze o tom, zda by měl mít světově známý umělec státní pohřeb, nebo pohřeb se státními poctami. Zda je vhodná zádušní mše, a to dokonce v nejvýznamnějším českém svatostánku v Chrámu sv. Víta. V neposlední řadě davy hýbe i vládou navržený den státního smutku v souvislosti s úmrtím zpěváka.

Jak na dění kolem pohřbu Karla Gotta nahlížejí zlínské osobnosti a která z nich se na pohřeb zpěváka do Prahy vypraví zjišťovala redakce Deníku.

Zlínský kraj na sobotním pohřbu Karla Gotta bude reprezentovat patrně hejtman kraje Jiří Čunek.

„Pojedu pravděpodobně se ženou,“ sdělil Deníku. Karla Gotta považuje za nejlepšího českého zpěváka. „Nepřiřazuji k němu ale cokoliv jiného,“ uvedl hejtman v souvislosti s diskutovanou adekvátností státního pohřbu.

Důležité je podle něj to, co si přeje rodina. „Některé kroky vzdát zpěvákovi poctu byly příliš rychlé,“ uvedl. „Měly být zdrženlivější,“ doplnil hejtman s tím, že by se teď nikdo nemusel dohadovat, co mělo či nemělo být.

Zádušní mše i Den státního smutku

V zádušní mši v katedrále sv. Víta, na rozdíl od katolického kněze Tomáše Halíka, který uspořádání pohřbu Karla Gotta v Chrámu sv. Víta odsoudil, nevidí Jiří Čunek žádný problém. „Každý má dostat tuto šanci. Zádušní mše může člověku na cestě k Bohu jen pomoci,“ uvedl hejtman.

Prezident Zlín Film Festivalu a ředitel společnosti Kovárna VIVA Čestmír Vančura s hejtmanem souhlasí. „Nebyl to přeci žádný pohan,“ uvedl. Pohřeb se stáními poctami, pro který se nakonec vdova po Karlu Gottovi Ivana Gottová rozhodla, je podle něj zcela v pořádku.

Stejného názoru je i ekonom a regionalista Oldřich Hájek. „Státní pohřeb je upraven legislativou, naopak pohřeb se státními poctami je určen pro významné osobnosti našeho národa,“ uvedl.

Také podle primátora města Zlína Jiřího Korce si Karel Gott tyto pocty zaslouží. „Byl velkou osobností,“ sdělil. Na pohřeb se nechystá, ačkoli o tom uvažoval. „Povinnosti mi v tom zabránily,“ vysvětlil.

Na místě je podle slov primátora i vyhlášení sobotního státního smutku. S tímto názorem souhlasí i Čestmír Vančura. „Vždyť většina lidí ve státě je smutných,“ přidal. Státní smutek v českém právu nemá žádná daná pravidla. Na úředních budovách a místech celostátního významu se vyvěšují vlajky na půl žerdi. Veřejnost ctí smutek zcela dobrovolně.

Hejtman Zlínského kraje by den státního smutku nevyhlašoval. „Zásadní problém s tím ale nemám,“ řekl Jiří Čunek.

Gott proti Chramostové

„Smrt Karla Gotta zasáhla miliony lidí,“ uvedl senátor Tomáš Goláň. Zcela prý rozumí tomu, že písně Karla Gotta naplnily láskou mnohá srdce, a proto v republice nastal po jeho skonu hromadný smutek.

Nesouhlasí však s tím, aby měl zpěvák pohřeb se státními poctami. „Do budoucna to může být velmi nešťastný precedens,“ vysvětlil Tomáš Goláň. Také smrt Vlasty Chramostové podle něj zarmoutila většinu občanů této země, ale pohřeb se státními poctami by mít neměla.

„Pokud by k tomu došlo, ve stejné době by měla stejný pohřeb talentovaná a morálně velmi vyspělá žena a sice talentovaný a slušný člověk, ale také ten, který se proti Vlastě Chramostové za socialismu v Československé televizi veřejně a v přímém přenosu postavil. Stejně tak jako proti všem ostatním signatářům Charty 77. Tento paradox bychom neměli dopustit a neměli tak degradovat význam pohřbu se státními poctami pro budoucnost,“ vysvětlil.

„Odešel člověk, ať už byl jakýkoli. Uctěme ho chvílí ticha, aby mohla jeho osobnost odejít,“ uzavřel náměstek primátora Jiří Sukop.

Dasha: Byl to výjimečný člověk

Posledního rozloučení s Karlem Gottem v Chrámu sv. Víta se zúčastním i muzikálová zpěvačka Dasha, která pochází ze Zlínského kraje, konkrétně ze Zlína. „Byla jsem pozvána,“ uvedla. „Pravděpodobně půjdu i na páteční pietní rozloučení,“ doplnila Dasha, vlastním jménem Dagmar Sobková. V roce 1996 vyhrála pěveckou soutěž mládeže Zlíntalent. Po studiu zpěvu na Pražské konzervatoři se od roku 1998 stala doprovodnou zpěvačkou Karla Gotta. Později začala spolupracovat i s Helenou Vondráčkovou.

„Je to velmi smutná událost, která nás všechny nesmírně zasáhla. A to i přes to, že se díky vážné nemoci dal odchod Karla Gotta předpokládat. Přišlo to ale velmi rychle. Byl to člověk s výjimečnou aurou. Profesní i osobní. Vše již bylo řečeno, více bych se opakovala,“ sdělila Deníku Dasha.