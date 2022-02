„Na čištění používáme speciální gel. Ten ovšem účinkuje jenom na některé druhy sprejů. Využíváme i vysokotlakou wapku ve spojení s chemickými prostředky, ale i toto není vždy účinné. Náklady jsou přibližně 50 000 Kč za rok,“ uvedl pro Deník před časem ředitel organizace Jakub Černoch.

„Počet takových případů je ale značný. Sprejování a malování se navíc neustále opakuje,“ připomněl ředitel TS Zlín s tím, že pracovníci jejich organizace odstraňují graffiti nejčastěji při mytí zastávek a podchodů, případně při údržbě odpadkových košů.

„S těmito případy setkáváme. Na druhou stranu jsou ve Zlíně i plochy, které jsou pro tyto výtvory určeny a kde se můžeme setkat s opravdu povedenými výtvory, jako například v podchodu u zastávky MHD Česká,“ připomněl zástupce ředitele MP Zlín Pavel Janík.

A právě zde jsou kromě nejrůznějších „čmáranic“ i díla, která dokážou doslova vyrazit dech.

Další povedené umění je k vidění i v podchodu k nákupnímu středisku Čepkov, u Baťovy vily. Nadace Tomáše Bati zkrášlení tohoto prostoru zadala art umělci Daliboru Vybíralovi z Prostějova.

Dílo vzniklo k loňskému 145. výročí narození Tomáše Bati.

„Kromě rodiny Baťů jsme chtěli připomenout i významné osobnosti managementu Baťových závodů i Zlína, a to Huga Vavrečku a Dominika Čiperu,“ zmínil k této příležitosti ředitel Nadace Tomáše Bati Pavel Velev.

Práce na tomto díle Dalibora Vybírala podle jeho slov velmi bavila.

„Každý den se tam zastavovali lidé, ptali se, co to bude, líbilo se jim to, chtěli se se mnou o tom bavit,“ bylo to moc příjemné,“ vzpomínal loni Dalibor.