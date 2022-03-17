„На підставі рішення міської ради ми укладемо спеціальний договір з транспортною компанією. З 15 березня транспортна компанія може розпочати видачу тимчасових талонів для українських біженців“, сказав мер міста Злін Jiří Korec

Це будуть шестимісячні тимчасові купони для всіх тарифних діапазонів. Транспортна компанія буде вести облік біженців, яким були видані ці талони, і загальна ціна цих талонів у сумі відповідно до чинних тарифних умов буде виставлятися місту Злін після закінчення календарного місяця. Купони можна купити в усіх точках перепродажу. В Зліні це на вулиці Školní, Podvesná (обєкт DSZO транспортна сполечність), в Svitovské bréně, на залізничному вокзалі Zlín-střed і в магазині Billa на Jižních Svazích. В Отроковіціх на залізничній станції і в універмазі по вулиці Tylova.

Статус біженця України через війну буде проказуватись:

- Закордонним паспортом з офіційною наклейкою з кодом D/VS/U (офіціальний код для українських біженців)

- Прикордонний квиток із офіційним ярликом з кодом D/VS/U або

- Спеціальна віза для біженців з війни з кодом D/VS/U