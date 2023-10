Brněnský krajský soud propustil z vězení Jaroslava Dobeše alias gurua Járu a jeho spolupracovnici Barboru Pláškovou. Odsouzeni byli za znásilnění. Informaci České televize dnes ČTK potvrdila mluvčí Vězeňské služby Markéta Prunerová. Vyjádření zástupců krajského soudu ČTK zjišťuje.

Jaroslav Dobeš s Barborou Pláškovou | Foto: se svolením Barbory Pláškové

"Propuštění můžu potvrdit. Vždycky to je z rozhodnutí soudu. Když nám přijde příkaz k propuštění, tak musíme konat," řekla ČTK Prunerová. Dvojice podle ní byla propuštěna z vězení ve středu.

Soudy v minulosti poslaly Dobeše za znásilnění klientek esoterické školy na 5,5 roku do vězení, Plášková měla za mřížemi strávit pět let. Rozhodovaly v nepřítomnosti obou obžalovaných, kteří několik posledních let strávili v detenčním zařízení na Filipínách.

V zemi žádali o náboženský azyl. Soud jim podle České televize čas strávený v tamější vazbě započítal do doby uloženého trestu.

