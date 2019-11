Linda Aronson, autorka scenáristických knih, z nichž čerpají filmoví profesionálové i akademici na celém světě, spolupracovnice oscarové režisérky Jane Campion nebo třeba oscarové producentky Jane Scott, umožnila nedávno zlínským studentům zážitek, na který zcela jistě nezapomenou. V průběhu dvoudenního bloku workshopů jim předala několik strategií, jak při tvorbě scénáře nepodlehnout panice, nezablokovat se a zachovat si schopnost vyvíjet příběh. Důležité tipy mladí tvůrci dostali také k tématu paralelního vyprávění.

„Měli by se méně stydět“

Proč dorazila Linda Aronson právě do Zlína? „Proč ne?“směje se. „Před několika lety jsem byla v Praze, líbilo se mi tam, a tak jsem si řekla, že by mohlo být zajímavé přijet se podívat také na to, jak vypadá Zlín – další místo, kde se vzdělávají budoucí filmaři,“ říká Aronson.

„Zdejší studenti jsou nesmírně šikovní a velmi talentovaní. Jen by se měli méně stydět. Když se osmělili, chytře se ptali, výborně fabulovali, byli živí a empatičtí. Dala jsem jim těžké úkoly a oni je skvěle zvládli,“dodává. Pro univerzitu je návštěva světové expertky významným momentem. „Jsme nesmírně pyšní, že se workshopy Lindy Aronson podařilo díky velké pomoci vedení UTB uskutečnit,“ popisuje vedoucí ateliéru Audiovizuální tvorba Irena Kocí.

„Pro studenty to byla jedinečná šance potkat scenáristickou ikonu, autorku scenáristické bible Scénář pro 21. století. Pro ateliér pak návštěva Lindy Aronson znamená potvrzení našeho místa na mapě filmového světa. Přítomnost tak věhlasného člověka vyjadřuje to, že Zlín stojí za návštěvu,“ uzavírá Kocí.

Kromě Zlína stihla Linda Aronson navštívit také Velehrad a Modrou. Správa Arcibiskupského zámku v Kroměříži jí pak umožnila, aby se navzdory ukončení turistické sezóny podívala na tamní expozici a prošla si sály, v nichž Miloš Forman natáčel oscarového Amadea. Na všechna místa si prý Linda Aronson odnáší hřejivé vzpomínky. Zlín hodnotí jako velmi zajímavé místo, plné zahrad a parků. Město logicky a přehledně uspořádané, a přitom prorostlé přírodou.