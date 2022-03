Své první hosty a návštěvníky muzea přivítali majitelé, rodina Banátových, v roce 2015. „Téměř celý život jsem se zabýval veterány. Od roku 1990 jsem se zajímal o motorky, takže jsem jich měl už sbírku. Proto jsme se rozhodli pro muzeum. Prostory, které jsme získali, nám vnukly myšlenku vytvořit kromě muzea i penzion, restauraci a minipivovar. Zkrátka zážitkové místo,“ přiblížil provozovatel Harley Pub Richard Banát.

Do splnění tohoto snu se pustila společnými silami celá rodina. Dnes podle Richarda Banáta vlastní restauraci jejich děti, kteří mají toto místo rádi stejně jako rodiče a snaží se ho dále rozvíjet.

Společně se rodině podařila vytvořit docela zajímavá sbírka motorek Harley Davidson.

„Takové stroje se dnes už moc nevyrábí. Výroba je již omezená, i když harleyářská obec je v Česku značná, ročně se tady prodá okolo šesti stovek strojů,“ připomněl Richard Banát. I proto je jejich restaurace tak oblíbená. Cestu sem si k nim najdou lidé z celé republiky, a tak mají často plno.

Každý kousek vybavení je originál

„Není tady nic nového. Nic z novodobých obchodních domů. Ani zásuvky. Například nábytek je ručně vyráběný v Indii,“ zmínil provozovatel úspěšné restaurace. Kuchyně je pak domácí. Na jídelníčku nechybí nabídka nejrůznějších hamburgerů; pro polotovary místo není.

„Hamburgery připravujeme ze špičkových surovin od domácích dodavatelů. Nekupujeme připravené maso, vše si zpracováváme sami,“ doplnil provozovatel. Šéfkuchař připravuje tradiční česká jídla i kulinářské speciality, které pravidelně obměňuje. Lidé mohou ochutnat speciality z velkého výběru steaků, hamburgerů, čerstvé ryby a mnoho dalšího.

Majitelé nyní čekají na rozjezd sezony. A mají velké plány.

„Pokud se vše dostane do normálních kolejí, plánujeme rozšíření penzionu. Jsme moc rádi, že nás lidé navštěvují a mají o naše místo tak velký zájem,“ svěřil se Richard Banát s tím, že zájem podtrhuje nejen kuchyně a motorky, ale i šest druhů piva z jejich minipivovaru.

„Každé z nich je pojmenované podle druhu motorek,“ doplnil.

To, že se rodina rozhodla splnit si tak velké plány, ovlivnila podle Richarda Banáta i skutečnost, že se jim podařilo získat dotaci od státu. „Pochopili, že chceme něco výjimečného. Jsem za to velice vděčný,“ zdůraznil. Největší radost mu prý dělá to, že jsou lidé po dvou letech protiepidemických omezení konečně svobodní. „Jsme moc rádi, že k nám lidi chodí, děláme to pro ně. U nás má každý místo,“ uvedl závěrem Richard Banát.