„Stávající stanice již stavebně nevyhovuje. Například garáže jsou dimenzovány na menší techniku. Neříkám, že tam začneme stavě hned zítra, ale z velkých investic ve Zlínském kraji s novou stanicí v Kroměříži budeme muset v budoucnu počítat,“ vysvětlil Hamáček. Šéf resortu také připomněl, že primárním úkolem je dostavba nové centrální stanice ve Zlíně.

Potíže se směrnicí

Ministr vnitra debatoval s vedením Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje (HZS ZLK) také o naplněnosti a mzdových tabulkách. „Platí, že od příštího roku všichni hasiči dostanou 1500 korun do tarifu. To platí pro ty, kteří jsou v denním režimu. Ti, co jsou ve směnném provozu, dostanou o 10 procent navíc, tedy 1650 korun do tarifu,“ přislíbil.

Současně také reagoval na podněty krajských hasičůz pohledu centrálních nákupů, ohledně zákona o zadávání veřejných zakázek. Směrnice totiž prý komplikuje život bezpečnostních sborů, kdy jsou podle vyjádření Jana Hamáčka velmi často nuceni kupovat to, co je nejlevnější. „Čas od času nám to způsobuje problémy. Jako polské nepoužitelné plošiny. Sice byly levnější, ale nepoužitelné,“ připomněl ministr.

„Návštěva ministra vnitra Jana Hamáčka nás přesvědčila o tom, že má o práci HZS ZLK zájem. Ve středu jsme měli možnost společně probrat aktuální události a problémy, které HZS ZLK trápí,“ uvedl ředitel krajských hasičů Vít Rušar.

Ze své cesty v Kroměříži za profesionálními hasiči zamířil Jan Hamáček za těmi dobrovolnými ve Zlíně. Setkání se uskutečnilo podruhé během půl roku. „Zajímalo je například řešení problému, kdy kvůli chybě zákona a jeho nejasností nesmí dobrovolní hasiči (SDH) používat státní znak na uniformách, což si myslím, že je nesmysl. Už jsem připravil změnu, která to napraví,“ vysvětlil šéf resortu.

Výsledky ukáže budoucnost

Stejně jako ty profesionální, zajímala i dobrovolné hasiče nová technika. „Debatovali jsme o dotačních titulech, zejména na dopravní automobily. Už jsem je ujistil, žev dotacích na činnost SDH budeme pokračovat. Dotkli jsme se také hasičského sportu i hasičské mládežea dětí. Těch témat byla celá řada a já doufám, že jsem na všechny odpověděl,“ předestřel Jan Hamáček.

„Myslím, že každé takové setkání přinese něco užitečného. Jak znám pana ministra, naše podněty řešit bude. Jaký to bude mít efekt, ukáže budoucnost, až se vše zváží,“ komentoval návštěvu Jana Hamáčka starosta Okresního sdružení hasičů Zlín Josef Bernátík. Podle něj se za poslední roky situace a postavení dobrovolných hasičů velice zlepšila.