V sobotu 29. července se uskuteční hasičské odpoledne s taneční zábavou při příležitosti 115. výročí hasičů ve Zlíně-Loukách. Akce se uskuteční na fotbalovém hřišti a má benefiční myšlenku. Po celý den bude možné podpořit Středisko rané péče Educo sídlící v Loukách, které podporuje rodiny s dětmi se zdravotním postižením. Na činnost střediska půjde také 30 korun z každé prodané vstupenky na večerní zábavu.

Hasiči v Loukách oslaví 115. let a podpoří Středisko rané péče Educo | Foto: Hasiči Louky

Návštěvníci se mohou těšit na nabitý program. Akci odstartují závody historických stříkaček, pokračovat bude tanečním vystoupením v podání skupiny Beat Up a dětskou diskotékou.

Dospělí si užijí večer taneční zábavu. Na všechny bude čekat dobré pití, příjemná společnost a hudba. Program pro rodiny a dětmi začíná ve 13 hodin a taneční zábava odstartuje v 21 hodin.

Sbor dobrovolných hasičů má v Loukách dlouholetou tradici. Aktuálně čítá 42 mužů, 20 žen a 30 dětí a aktivně se zasazuje o zapojení těch nejmenších.

„Jsem rád, že můžeme po dlouhé době uspořádat společenskou akci v Loukách pro děti i dospělé. Těším se, že oslavíme důležité 115. výročí a současně dáme akci benefiční přesah, který pomůže rodinám s dětmi se zdravotním postižením,“ říká hlavní organizátor akce Dalibor Gabriel, který myšlenku inicioval a pomáhá i v jiných lokalitách.

„Louky, kde sídlí Educo, jsou odlehlou částí Zlína. Těší nás, že připravovaná akce propojí naše místní spolky a veřejnost. Výtěžek z akce využije středisko na podporu rodin s dětmi se zdravotním postižením. Každodenní péče o dítě s postižením je pro rodiče velmi náročná. Podporujeme rodiny v tom, aby žily co nejvíce normální život, ať už má jejich dítě jakékoli obtíže. Je důležité, aby rodiče vnímali, že mají ve své situaci podporu a mají se kam obrátit o pomoc,“ míní ředitelka Educo Dagmar Machová.

Posláním Střediska rané péče Educo Zlín je poskytovat odbornou pomoc a podporu rodinám s dětmi se zdravotním znevýhodněním, a to od narození do 7 let.

Dětem a rodinám pomáhá v jejich přirozeném prostředí, s cílem posílit jejich samostatnost a nezávislost na sociální pomoci. Aktuálně je v péči Educo 120 rodin z celého Zlínského kraje. Letos kvůli velkému zájmu navýšilo kapacitu. Středisko rodinám pomáhá už 18 let.