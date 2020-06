Právě tam čelili krajští zastupitelé správní žalobě proti způsobu, jakým hlasovali dne 16. prosince loňského roku o schválení výstavby nové krajské nemocnice ve Zlíně-Malenovicích. Záměr tenkrát prošel hlasováním o jeden hlas.

Oponenti tohoto kroku vytýkali, že hlasování nebylo zařazeno v programu jednání zastupitelstva a že se k němu nemohli vyjádřit občané.

Věcí se zabýval i kontrolní úřad ministerstva vnitra, který kraji doporučil mimo jiné opakování hlasování. K tomu došlo letos 4. května, kdy krajské zastupitelstvo stavbě nemocnice za nejméně osm miliard korun dalo definitivně zelenou.

Mezitím však podali proti kroku krajského zastupitelstva z prosince loňského roku správní žalobu ke Krajskému soudu v Brně někteří zástupci z řad oponentů tohoto rozhodnutí.

Byli mezi nimi exhejtman Libor Lukáš, lékař Jaromír Bernátek, ekonom Jiří Procházka a lékař a bývalý krajský radní pro oblast zdravotnictví Lubomír Nečas. Žalobou chtěli zrušit platnost rozhodnutí prosincového zastupitelstva. Jejich návrhem se tak zabýval ve středu KS Brno, který žalobu nakonec zamítl.

„Krajský soud v Brně potvrdil, že postup při rozhodnutí Zastupitelstva Zlínského kraje o schválení výstavby nové nemocnice v prosinci 2019 byl v souladu se zákonem,“ komentoval rozhodnutí soudu hejtman Jiří Čunek.

Podle svého vyjádření, prý potíže od těchto – jak uvedl – zhrzených politiků, očekával.

„Jsem rád, že studenou sprchu zmínění pánové dostali ze strany soudu na místě a snad od podobných předvolebních taškařic upustí,“ neodpustil si trefu do řad žalobců Jiří Čunek.

HLASOVÁNÍ PRÝ NEBYLO ETICKÉ

„Nicméně soudkyně ve svém vyjádření uvedla, že hlasování o výstavbě nemocnice 16. prosince nebylo etické a zakládá podezření pro účelovost,“ reagoval na slova hejtmana Lubomír Nečas.

Soud podle něj žalobu zamítnout musel.

„Protože současná zákonná úprava respektuje schválený jednací řád zastupitelstva a dává mu pravomoc podle aktuální potřeby změnit program. Žaloba by byla přijata tehdy, kdyby tam přišel občan, chtěl by se vyjádřit a byl by odmítnut. Což se vlastně nestalo,“ vysvětlil zlínský lékař.

„Pan hejtman od počátku politizuje a manipuluje s veřejným míněním i odbornými podklady, které se týkají výstavby nové nemocnice nebo rekonstrukce staré. My nejsme jen politici, my jsme se jen zastali občanů Zlínského kraje,“ vrátil úder hejtmanovi Lubomír Nečas.

Doplnil, že rozsudek není pravomocný a podle soudu lze proti středečnímu verdiktu využít opravné prostředky.

„Počkáme na písemné vyhotovení rozsudku. Pak se rozhodneme, jak budeme postupovat dál,“ doplnil Lubomír Nečas.