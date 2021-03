Rožnovská opozice Radimu Holišovi kumulaci funkcí vyčetla. Ve společném memorandu, které podepsalo sedm opozičních zastupitelů zvolených za ODS, Piráty, KDU-ČSL a Nezávislé a Soukromníky, vyzvala k zachování funkce uvolněného starosty města na plný úvazek.

„Odmítáme polovičatá řešení navržená stávající vládnoucí koalicí našeho města a žádáme zachování plně funkčního vedení města. Souběžné vykonávání funkce hejtmana kraje a starosty města Rožnova považujeme za neslučitelné, jednou osobou nelze plnohodnotně efektivně obsáhnout práci i zodpovědnost na dvou takových klíčových pozicích,“ přečetl z memoranda zastupitel Zdeněk Němeček (KDU-ČSL).

Starostou už jen symbolicky

Podle Libora Adámka (Piráti) se při práci na 0,2 úvazku stane z postu starosty spíše symbolická funkce. Markéta Blinková (ODS) zase poznamenala, že Radim Holiš je v Rožnově starostou už šest let a za tu dobu musí vědět, že je to práce velmi náročná a na plný úvazek.

„V případě, že by tomu tak nebylo, pak by těch šest let strávených na radnici neměl vyplněných touto prací. Dělat dvě práce najednou je nad lidské síly jednoho člověka, který je dělá obě poctivě,“ míní Blinková, která byla starostkou Rožnova před Radimem Holišem.

Stejného názoru je Radúz Mácha (Nezávislí a Soukromníci).

„Plnohodnotně opravdu nelze obsáhnout práci na dvou takto významných pozicích, sedět takzvaně na dvou židlích. Toto řešení se mi nelíbí,“ řekl Mácha s tím, že post starosty města i post hejtmana vyžadují čas, energii a plné stoprocentní nasazení.

Přibude třetí místostarosta

Radim Holiš je starostou Rožnova druhé volební období. Na podzim se stal také hejtmanem Zlínského kraje.

„Byl jsem si vědom toho, že vykonávat obě funkce bude časově náročné, a proto jsme s koalicí na rožnovské radnici začali hledat vhodné řešení. Shodli jsme se na variantě mé neuvolněné funkce a volby nového místostarosty,“ shrnul Radim Holiš.

Na rožnovské radnici bude pracovat vždy v pátky a několik dalších hodin v týdnu. Podle něj tím bude zajištěno pokračování a dokončení některých rozdělaných projektů.

Vedení rožnovské radnice se také rozroste o nový post třetího místostarosty. Zastávat jej bude Jiří Melcher (ANO), který nastoupí rovněž jako neuvolněný na poloviční úvazek. Na starost bude mít odbor investic a městský hasičský sbor.

Více práce pak budou mít stávající místostarostové: Jan Kučera (Nezávislí Rožnováci) nově dohlédne na útvar tajemníka, odbor řízení lidských zdrojů, kvality a správní agendy a odbor dopravy, místostarostce Kristýně Kosové (Zdravý Rožnov) přibude oddělení majetkoprávní a odbor kanceláře starosty.

„Následující rok a půl nás to ve větší míře zatíží, ale počítáme s tím a potáhneme za jeden provaz,“ ujistila Kosová.

Podle ní je nastavená rozdělení pravomocí výsledkem dlouhého vyjednávání. Významnou roli při nich hrálo, že se Radim Holiš významně podílel na třech projektech – vodovod Horní Paseky, výstavba kulturního centra a přístavba knihovny.

„V čase, který zbývá se nedají jednoduše předat tak, aby se na nich žádným způsobem nepodílel. Výměna starosty by mohla některé věci zdržet nebo ohrozit,“ vysvětlila Kosová.

Místostarosta Jan Kučera prozradil, že Nezávislí Rožnováci navrhovali i výměnu na pozici starosty, nicméně hnutí ANO jako vítěz komunálních voleb mělo podle něj právo přijít s vlastním návrhem.

„Z jednání vzešel kompromis. Naší podmínkou je, že si každý měsíc vyhodnotíme, jestli tato spolupráce je funkční,“ dodal Kučera.

Rožnov tratit nebude říká Holiš

Co se týče finanční odměny pro starostu a nového místostarostu týče, Radimu Holišovi bude za pětinový úvazek náležet 23 500 korun měsíčně, Jiřímu Melcherovi za poloviční úvazek zhruba o jedenáct tisíc korun více.

„Můj částečný úvazek a odměna Jiřího Melchera jako neuvolněného v součtu nedělá to, co bych město stál jako plný starosta,“ upozornil Radim Holiš.

Podle něj tím vznikne finanční rezerva, kterou chce nabídnout stávajícím místostarostům za to, že jim přibude práce.

„Město na tom určitě tratit nebude,“ dodal Holiš. Všechny výše uvedené změny jsou platné od 1. března 2021.