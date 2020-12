Předání dárků se uskutečnilo v sídle firmy v Obchodním domě Zlín přímo v jednom z konferenčních sálů, který byl předtím vyčleněn pro práci call centra.

Na setkání se sice nemohli dostavit všichni dobrovolníci, ale ti, kterým to vyšlo, neskrývali upřímnou radost.

„Je to krásné gesto a moc nás potěšilo pozvání pana hejtmana Holiše. Jsme pyšní i na to, jak se vedení naší společnosti postavilo ke vzniklé situaci. Hned, když to hygienická stanice potřebovala, nás vedení informovalo o možnosti trasování, vyškolili nás a jako dobrovolníci se přihlásili i lidé z managementu,“ prozradila Michaela Kopecká, která pracuje v rezervačním oddělení.

O tom, že to byla zkušenost náročná, ale i obohacující, svědčí slova: „Překvapilo nás, kolik lidí bylo ve strachu, v úzkosti. Bylo to hodně o empatii, o schopnosti naslouchat těm, kdo jsou na druhém konci drátu, uklidnit je a také jim vše trpělivě vysvětlit. Párkrát se stalo, že jsme se dovolali k člověku, který už byl na jednotce intenzivní péče,“ dodala Michaela Kopecká.

HP TRONIC se společně se speciálně vyškolenými zaměstnanci Krajského úřadu Zlínského kraje či studenty Univerzity Tomáše Bati nejen zapojil do pomoci při trasování, ale také bezplatně zapůjčil zlínské hygienické stanici deset počítačů, potřebných pro další rozšíření sítě telefonistů.

„Byli jsme hygienickou stanicí požádáni o spolupráci a považovali jsme za zcela přirozené v naléhavé situaci pomoci. Takřka obratem se díky ochotě našich spolupracovníků podařilo dát dohromady skupinu čtyř desítek dobrovolníků, kteří se v trasování střídali denně po dvanácti lidech. Šlo o pracovníky nejen z call center naší prodejní sítě Datart, ale i další dobrovolníky napříč firmou, kteří mají potřebné komunikační dovednosti – od rezervačního oddělení našeho Resortu Valachy až po střední a vyšší management firmy,“ doplnil generální ředitel skupiny HP TRONIC Daniel Večeřa.