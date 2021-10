Díky více než pěti tisícům preferenčních hlasů od voličů ale poskočil až na druhé místo za lídra Radka Vondráčka. Připadl mu tak jeden ze čtyř poslaneckých mandátů, které hnutí ANO ve sněmovních volbách ve Zlínském kraji získalo.

Jak hodnotíte výsledek sněmovních voleb z pohledu hnutí ANO i vašeho osobního?

Považuji to za velký úspěch. Protože kampaň vůči nám byla negativní, byla snaha všechno zbořit. Ale lidé v kraji mi udělali obrovskou radost, že mi to známkování (preferenční hlasy) dali. Udělali tím radost i celému našemu týmu.

Počítal jste s tím, že byste mohl uspět takovým způsobem? Přece jen jste byl na kandidátní listině až na dvaadvacátém místě…

Naše strategie byla jiná – posílit čtyřmi místy z kraje kandidátku směrem k maximálnímu možnému úspěchu. A pracovali jsme dlouhodobě s tím, že v hnutí ANO se nekroužkuje. To, co se stalo, je pro mě překvapením a boří to všechny mýty, které se o hnutí ANO stále snaží někdo šířit. Osobně, jako Radimu Holišovi, mi to samozřejmě udělalo maximální radost.

Ziskem poslaneckého mandátu jste se ale dostal do velmi podobné situace, v níž jste byl vloni při svém zvolení hejtmanem. Tehdy ještě jako starosta Rožnova pod Radhoštěm jste se rozhodl vykonávat obě funkce najednou a vysloužil si za to kritiku. Na post starosty jste rezignoval až nedávno. Bude to nyní jiné?

Lidé mi to dělají krásné… (smích). Toto jsou chvíle, které neplánujete. Ano, nečekal jsem to a s o to větší zodpovědností si to teď musíme probrat s našimi lidmi. Zítra na 17 hodin mám svolané předsednictvo ANO ve Zlínském kraji, kde se o tom chci s nejbližšími kolegy, s nimiž jsme dělali kandidátku, pobavit a poradit. Já už v podstatě rozhodnutý jsem. Ale vzhledem k tomu, že jako krajský předseda ANO a hejtman zastávám vlastně nejvyšší post v kraji, chci toto své rozhodnutí nejprve vysvětlit kolegům, vyslechnout si jejich názor. A rozhodnutí potom společně vysvětlit veřejnosti.

Rozhodnutí, zda zvolit pouze jednu z funkcí – ať už poslance či hejtmana – nebo zastávat obě souběžně?

Ano, přesně tak. Jak jsem řekl, předsednictvo máme zítra na sedmnáct hodin. Věřím, že do hodiny a půl se domluvíme, a pak bych chtěl jasně říct výsledek. Nebudu to nijak oddalovat a natahovat. Jasně se vyjádřím, která varianta bude platit. Já jsem ani na začátku (po nástupu do funkce hejtmana – pozn. red.) nechtěl kumulovat funkce. Hned v listopadu jsem (v Rožnově) nabídl svoji roli. Ale chtěl jsem za to nějaké radní, to se nedohodlo. Tato zkušenost je pro mne velké poučení.

Hypoteticky - pokud by to dopadlo tak, že budete poslancem: jaké oblasti byste se ve sněmovně chtěl věnovat? Která je vám blízká?

Jsem stavař a od roku 2000 pracuji se stavebním zákonem. To je asi oblast, kde je nyní debata nejživější. Tam bych jednoznačně mohl svou odborností nejvíce přispět. Zatím to ale vůbec nechci dále rozvíjet. Ještě nejsem na té metě, kdy bych řešil, jaký poslanec budu. Teď se zabývám tím, jestli vůbec budu poslancem.

Váš osobní tip, jak bude vypadat povolební vyjednávání? Hnutí ANO je ve složité situaci. Koalice SPOLU a PirSTAN ve volbách získaly parlamentní většinu a už deklarovaly, že s vámi jednat nechtějí…

Mě samotného urážely věci, které šly na hnutí ANO – ohledně naší údajné nedemokratičnosti a dalších bludů, které chtěly tyto slepence vzbudit. My ale fungujeme standardně, máme místní organizace, máme oblasti, máme předsednictvo kraje, to vše na základě volebních mítinků. Takže tyto ‚kecy‘ můžu úplně vyvrátit.

Tomu rozumím. Moje otázka ale směřovala na povolební vyjednávání.

Nyní je tam jasných – zdá se mi – sto sedm poslanců, kteří dávají většinu (ve skutečnosti mají koalice SPOLU a PirSTAN dohromady většinu sto osmi poslanců – pozn. red.). Vím ale z nižších pater politiky, že to vůbec není tak krásné a jednoduché, jak se to na obrazovce těmi pěti zástupci podává. O to složitější to bude taková vláda mít. Zastávám názor, že to, co má vzniknout, stabilitu zemi nepřinese. Vidím to na těch lidech z nižších pater politiky. Přál bych si, abychom měli stabilní vládu. Hnutí ANO je určitě připravené jednat. Počkám, jak se to v Praze bude vyvíjet. Mne do Zlína se na to určitě nikdo ptát nepřijede. Názor na to samozřejmě mám, ale nejsem v celostátním výboru. Budu tedy čekat, jak se situace vyvine.

VIZITKA

Radim Holiš, hejtman Zlínského kraje

Členem hnutí ANO 2011 je od ledna 2014. V komunálních volbách v roce 2014 byl z pozice lídra kandidátky zvolen zastupitelem města Rožnov pod Radhoštěm a stal se také starostou města. Ve volbách v roce 2018 mandát zastupitele města obhájil a stal se podruhé také starostou.

V krajských volbách v roce 2016 kandidoval za hnutí ANO do Zastupitelstva Zlínského kraje, ale neuspěl. Zvolen byl až ve volbách v roce 2020, kdy kandidoval jako lídr hnutí. Dne 10. listopadu 2020 se stal hejtmanem Zlínského kraje.