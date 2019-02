Zlín, Vrbětice – Stav nebezpečí při řešení mimořádné události může vyhlásit hejtman. Proč to Stanislav Mišák v souvislosti s výbuchy munice a evakuacemi obyvatel ve Vrběticích neudělal?

Stanislav Mišák

„Vyhlášením krizového stavu by se starostové dotčených obcí dostali do pozice odpovědných orgánů a rozhodovali by o postupu prací na svém území. Došlo by k dvojkolejnosti velení a kriminalistická a pyrotechnická činnost v místě výbuchu by nebyla provázána s činností starostů ve svých obcích. Je obtížné si představit, že by hejtman, starosta obce s rozšířenou působností nebo starosta obce rozhodoval o postupech kriminalistů, pyrotechniků, vojáků či hasičů na místě zásahu. Naopak je logické, že hejtman podle zákona o integrovaném záchranném systému tyto činnosti koordinuje," zní vyjádření hejtmana Zlínského kraje.

Zdůraznil, že výbuch munice je tak mimořádnou událostí, že už od počátku nešlo připustit, aby se na přímém řešení podílely například jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí, různé humanitární organizace anebo starostové obcí, ale výhradně jen profesionální složky IZS.

„Řešení mimořádné události s jediným profesionálním velitelem zásahu rozhodujícím o všech postupech je a bude jedinou možnou variantou při řešení tohoto stavu. Průběh několika evakuací a profesionální postupy to dokazují," říká Stanislav Mišák.

„Důležitý je i fakt, že došlo k mimořádné události u státní organizace zřízené Ministerstvem obrany v objektu v majetku státu. Zasahování do kompetencí státu jakýmkoli orgánem samosprávy je nejen nevhodné, ale dokonce nepřípustné," dodává.

Při každém vyhlášení stavu nebezpečí musí být podle zákona o krizovém řízení vyhlášena krizová opatření. V případě Vrbětic nešlo podle hejtmana vyhlásit žádná další krizová opatření než ta, která jsou od počátku prováděna.

„Nelze nařídit pracovní povinnost (činnosti musí vykonávat profesionální pyrotechnici, policisté, vojáci, hasiči), nelze nařídit poskytnutí věcných prostředků (jsou používány obrněné transportéry, tanky a speciální profesionální technika), nelze nařídit bezodkladné provádění staveb nebo terénních úprav, nelze nařídit vykonávání péče o děti a mládež, nelze nařídit přednostní zásobování jakékoli složky (je zajištěno orgány státu), nelze uplatnit náhradní způsob rozhodování o dávkách sociální péče, nemá smysl nařídit hlášení přechodné změny pobytu. Zákaz vstupu a evakuace naopak již nařízena byla podle zákona o integrovaném záchranném systému a rozhodl o ní velitel zásahu a hejtman a starostové obcí tuto evakuaci zajistili," reagoval na kritiku ze strany členů vlády hejtman Stanislav Mišák.

Současně veřejně vyvrací tvrzení, že se v roce 2010 konala v areálu Vojenského technického ústavu ve Vrběticích rallye na doporučení a schválení kraje.

„Pro doplnění uvádím, že pokud se rallye koná v uzavřeném areálu a to jakémkoliv, tedy mimo veřejně přístupné komunikace, nepodléhá povolení zákona o pozemních komunikacích," dodal Mišák.