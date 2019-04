Hledají se do registru dárci kostní dřeně

Jedu na dřeň. To je název akce, kde budete mít možnost se přímo na místě zapsat do Českého národního registru dárců kostní dřeně. A to v sobotu 13. 4. v době od 10 do 17 hodin v budově č. 65 na náměstí Komenského v Tlumačově.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Michal Horák

V České republice i po celém světě onemocní denně stovky dospělých i dětí zhoubným onemocněním kostní dřeně a uzlin. Často bohužel jedinou šancí na záchranu jejich života může být právě transplantace kostní dřeně. Více dárců v databázi znamená pro nemocného více nadějí. A kdo se do registru může zapsat? Je-li vám 18–35 let a máte váhu nad 50 kg. Jste zdravý/á bez závažných onemocnění v minulosti a bez pravidelné medikace. „Jste ochotni překonat určité nepohodlí a ztrátu času, spojené s jednou či několika návštěvami zdravotnického zařízení v zájmu záchrany života druhého člověka? Pokud ano, pak se uvidíme," vyzývá za akci Blanka Konečná.

Autor: Jarmila Kuncová