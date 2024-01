Co dělat, pokud se pod bruslařem proboří led?

V prvé řadě je třeba zachovat klid.

"Pokud jste v roli diváka, než se rozběhnete zachraňovat, zavolejte na tísňovou linku 112. Zkušený operátor vás navede, jak dále postupovat a vyšle na místo události nás," radí záchranáři.

Při záchraně tonoucího je dobré využít cokoliv, čeho se může ve vodě chytit – větev, bundu, lano, hokejku.

„Instinktivně by se člověk chtěl k místu rozběhnout, ale to bývá ta největší chyba,“ upozorňuje mluvčí zlínské záchranné služby Gabriela Netopilová Sluštíková. K místu neštěstí by se měl zachránce pohybovat plazením po břiše.

„Je také dobré přivolat další pomoc, která zůstane na břehu a má u sebe mobilní telefon,“ doporučuje Netopilová Sluštíková.

Při záchraně člověka ve ledové vodě jde samozřejmě o čas. Jak rychle dojde k podchlazení a ohrožení životních funkcí, závisí na mnoha faktorech.

„Doba po kterou je člověk ve vodě, její teplota i teplota vzduchu, vítr nebo oblečení, vše hraje roli. Každopádně pravidlo číslo jedna - co nejrychleji dotyčného vytáhnout, ovšem ne za cenu vlastního ohrožení života,“ apeluje mluvčí záchranářů.

Tonoucí by se měl pokusit rozložit ruce ze široka na led a snažit se dostat co nejdál na zamrzlou plochu a plazením co nejkratší cestou na břeh. "Pokud se led stále propadá, vyhlédněte si nejkratší cestu ke břehu a zkuste si cestu prolamovat. I tady hraje důležitou roli rychlost, s přibývajícím časem budete vyčerpaní a cesta ke břehu bude náročnější," radí odborníci.

