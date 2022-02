„Jedná se o lávku, která je na trase páteřní cyklostezky z Otrokovic na Napajedla a dále na Uherské Hradiště. V létě ji využívají tisíce cyklistů. Vzhledem k vytíženosti jsme chtěli vybudovat lávku novou, to nám ale nedovolují majetkové poměry v lokalitě. Rozhodli jsme se investovat do této stávající. V případě, že by peníze město nevynaložilo, mohla by se v krátké době dostat do havarijního stavu a hrozilo by její uzavření. Cyklisté by tak museli vjíždět na hlavní silnici, což by představovalo značné riziko,“ vysvětlila starostka Otrokovic Hana Večerková.

Rekonstrukce začne v druhé polovině února a potrvá do května, radnici přijde na přibližně 800 tisíc korun.

„Vyměněna bude podlahová konstrukce lávky, která je navržena z hraněného řeziva. Před jeho osazením na ocelovou konstrukci lávky bude dřevo impregnováno tlakovou impregnací. Příčné dřevěné podlahové nosníky se budou ukládat na nosnou ocelovou část konstrukce mostu. Podélné ocelové prvky konstrukce budou zbaveny případné koroze a opatřeny ochranným antikorozním nátěrem či nástřikem. Obnoveny budou také nájezdy na lávku,“ doplnil vedoucí odboru rozvoje města Erik Štábl.