„Povedlo se to, počasí krásné, super, že dorazili kluci, děkuji za dres, vážím si toho,“ vzkázal zlínským beranům rytíř z Kladna.

„Uvidíme, budeme se snažit vybrat někoho, komu to prospěje dál. Zatím je brzo, většinou to vyplyne z určité situace,“ usmál se Petr Křepelka. Podle něj se celá akce skvěle vydařila.

„Protože jsme zjistili, že když pomáhá, tak se mu rychleji regeneruje tělo a uzdravuje se. A tou silou vůle, kterou v sobě má jako správný hokejista, dokáže nastartovat buněčnou paměť těla. Takže jsem se rozhodla do toho jít,“ zmínila koučka Darina.

Podle Dariny Kabardiny cílem této cesty bylo to, že se Petr rozhodl dělat dobro.

Do této akce se zapojily společnosti a organizace z celé republiky, její výtěžek tak bude věnován opět potřebným.

„Vlastně to znamená, že Péťa Křepelka hledá klíč ke svému zámku, což je jeho tělo. A že já jsem kdysi ten klíč také našla, protože jsem byla i já paralyzovaná. Takže akce Všichni na zámek byla pouť. Já jsem vyšla z Bohumína a Péťa z Kladna do Zlína, kde jsme se sešli,“ přiblížila Darina.

Jejich spolupráce začala přinášet pokroky. Darina i Petr jsou přesvědčení, že motorem jejich úspěchu je síla a víra v radost z pomoci, kterou dávají dál. I Darina zažila, jaké to je být ochrnutý, přesto toto období překonala.

A čekalo jej opravdu hodně houževnaté práce s jeho tělem, hodiny rehabilitace i bolesti. Za to již dnes může sedět na vozíku, dokonce podle možností hýbe rukama.

Hokejové naději z kolébky kladenských Rytířů se 15. října 2017 krutým způsobem zcela změnil život. V plné rychlosti najel hlavou na mantinel. Po nárazu zůstal nehybně ležet. Do nemocnice jej transportoval vrtulník.

Petr Křepelka tento dar promění zcela jistě v další pomoc těm, kteří ji budou potřebovat. Vždyť hokejku z letošního finálového zápasu, kdy se kladenští rytíři vrátili do extraligy, podepsanou všemi hráči a hokejovou legendou Jaromírem Jágrem vydražil a zisk z aukce chce věnovat ženskému sboru z Moravské Nové Vsi na nové kroje, o které soubor přišel při letošním ničivém tornádu.

„Hodně lidí pomáhá mně, tak bych chtěl pomoci i ostatním lidem, kteří to potřebují teď víc než já,“ děkoval hokejista Petr Křepelka, šestadvacetiletý rodák z Kladna za dres, který mu v sobotu věnovali na Lešetínském festivalu zlínští hokejoví berani.

