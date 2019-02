Holešov - Letiště kHolešovu prostě patřilo. Vminulosti zde přistávaly idopravní letadla, a vposledních letech sloužilo jako základna místního aeroklubu. Nyní musí ovšem ustoupit Strategické průmyslové zóně Holešov. Ato inavzdory nesouhlasu mnoha místních obyvatel.

Návrhy na případné obsazení holešovské zóny vytvořili studenti ČVUT. Jejich práce byly veřejnosti představeny v úterý 1. dubna na krajském úřadě ve Zlíně. | Foto: Deník / Veronika Klímová

Stavbu a následný provoz má na starosti krajem stoprocentně vlastněná společnost Industry Servis ZK. Ta zahájila výstavbu začátkem letošního října.

„V souvislosti s postupující výstavbou byla jedna vzletová a přistávací dráha zcela zrušena, druhá pak zkrácena. Provoz letiště v tomto omezeném režimu zůstane zachován do konce března, poté bude zcela zrušeno,“ uvedl předseda představenstva společnosti Jiří Němec. Zmenšené letiště tak může ještě přes zimu sloužit Aeroklubu Holešov.

Pravěk v zóně

Ten pak sice přijde o své jediné útočiště, ale dostane finanční kompenzaci. Krajské zastupitelstvo k tomu účelu už schválilo částku 26,9 milionů. Společnost Air-Tech, která zajišťuje letecký servis, dostane sedm milionů.

Souběžně s výstavbou provádí v prostorách budoucí zóny Ústav archeologické památkové péče Brno i záchranný výzkum.

„Nyní působíme ve třech lokalitách. Především v místě, kde bude suchý poldr, jsme zachytili stopy pravěkého osídlení,“ poznamenal archeolog Miroslav Šmíd.

Lidé jsou rozpolcení

Pohled na realizaci plánu vystavění průmyslové zóny je podle starosty Holešova Zdeňka Janalíka dvojí. „Každý tu cítí, že letiště k Holešovu patřilo. V poslední době tam navíc aeroklub pořádal překrásné akce, na které chodilo hodně lidí,“ říká starosta. Na druhou stranu si však podle něj někteří lidé stěžovali, že je letadla ruší.

„Samozřejmě nám to je líto. Ale věci prostě vznikají a zanikají. Takový je život,“ zhodnotil Janalík.

A co na záměr Zlínského kraje říkají sami Holešované? „Pamatuji si doby, kdy od nás létalo do Brna a do Prahy. Letiště mělo také spoustu zaměstnanců,“ vzpomíná například Andrea Jarošová.

Kraj vidí jasná pozitiva

V připravované průmyslové zóně však vidí i pozitiva. „Městu to asi pomůže. Pro nastupující generaci to bude znamenat více příležitostí. Spousta mladých tady těžko shání práci, tak snad jim to pomůže. Prostě doufejme, že se budeme mít lépe,“ myslí si Jarošová.

Zástupci kraje předpokládají, že díky zóně klesne v regionu nezaměstnanost, oživí se podnikatelské prostředí a sníží se rozdíl mezi průměrným výdělkem v kraji a celé České republice.

Oblast na okraji Holešova, která má rozlohu 360 hektarů, patří mezi projekty, které jsou výrazně podporovány ze státního rozpočtu.