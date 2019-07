Posedával dva dny u okna suterénu budovy které nešlo otevřít, situaci tak nakonec musela řešit zlínská městská policie i správkyně budovy. Ta jej nakonec vypustila, na jeho místo se však nastěhoval vzápětí další holub.

Na situaci Deník upozornil tatínek malé holčičky Filip Merhaut.

„Chápu, že že holub není moc vítaný host v centru města, ale je pro mě jako rodiče nepříjemné tudy projít s malou dcerou co z toho pak brečí, že tomu holubovi nikdo nepomůže a on tam umře, to se blbě vysvětluje,“ komentoval mimo jiné svou pohnutku pomoci uvězněnému holubovi.

Správkyně budovy s přivolanými zlínskými strážníky komunikovala.

„Slíbila, že zajistí vyřešení situace,“ uvedl za MP Zlín zástupce ředitele Pavel Janík v úterý krátce po poledni.

O hodinu později informoval, že byl holub vysvobozen. Po 14. hodině se však na stejném místě objevil holub znovu.

„Jde o jiného holuba. Toho prvního jsem vypustila dveřmi, ten další tam později přiletěl,“ uvedla správkyně budovy kde se suterén nachází.

Podle ní má prostor od prodejny knih z náměstí až po další prodejny které jsou na Třídě T. Bati tisíc metrů čtverečních.

„Probíhá tady oprava a oni sem nalétávají vzniklým otvorem. Rozhodně tady netrpí a jakmile bude oprava hotová, zedníci jej zazdí,“ vysvětlila správkyně.

Podle odborníka Jiřího Polčáka z Muzea Komenského v Přerově, jde o městské holuby, kteří si hledají místo k zahnízdění.

„Chtějí zahnízdit a je jim jedno kde,“ míní známý ornitolog a mykolog v jedné osobě.

Podle něj právě městští holubi jsou přenašeči různých parazitů a jsou spíše škodliví než užiteční. Mnohá města mají právě s těmito ptáky nemalé starosti. „V Přerově chytají většinu holubů do sítí,“ doplnil Jiří Polčák.