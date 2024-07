S tropickým počasím souvisí řada zdravotních komplikací, které mohou potkat děti i seniory.

Chraňte děti před úpalem i úžehem

close info Zdroj: Deník/Jiří Kosík zoom_in Vedro jako v tropech.

Při horkém počasí je potřeba věnovat zvýšenou pozornost malým dětem. Na Dětském oddělení v Krajské nemocnici T. Bati (KNTB) již byly hospitalizované dvě děti s úpalem. Problémem může být i úžeh nebo spálení kůže na přímém slunci.

Úžeh je poškození lidského organismu vlivem slunečního záření dopadajícího přímo na oblast hlavy a šíje. Dochází k němu při dlouhodobém pobytu na slunci bez pokrývky hlavy. Úpal je přehřátí organizmu – objevuje se během působení vysoké teploty na lidský organizmus. Dochází k němu zpravidla v případě, že tělo produkuje nebo přijímá více tepla, než je schopné samo „odevzdat“ okolí. Příznaky úžehu či úpalu se mohou prolínat.

„Sluneční záření je nejsilnější mezi 11. a 15. hodinou, v horkých dnech je proto potřeba být s dětmi během poledne ve stínu. Malým kojencům do šesti měsíců věku pobyt na přímém slunci nedoporučuji vůbec. Při slunění dodržujte známé věci – na ochranu kůže používat opalovací krémy s vysokým UV faktorem, dodržovat pitný režim, ideálně neslazená voda nebo minerálka,“ říká primářka Dětského oddělení KNTB Lucie Procházková.

Nikdy nenechávejte v horkých dnech samotné dítě v zaparkovaném autě, a to ani na krátkou dobu.

Zásadní je také snižování okolní teploty v uzavřených místnostech nebo dopravních prostředcích tak, ať pokud možno rozdíl mezi vnitřní a venkovní teplotou nepřesáhne sedm stupňů Celsia. „Nikdy nenechávejte v horkých dnech samotné dítě v zaparkovaném autě, a to ani na krátkou dobu,“ apeluje Procházková.

Dodržujte pitný režim ať nedojde k dehydrataci

Od začátku července na interní pohotovosti ve zlínské nemocnici ošetřili desítky lidí kvůli problémům, souvisejícím s horkem. Nejčastěji se jednalo o seniory, kteří byli silně dehydrovaní, někteří v souvislosti s tím měli také infekty močových cest. Několik pacientů jsme museli z těchto důvodů hospitalizovat, po zavodnění je většinou po pár dnech propouštíme domů.

Obecně se na vzniku potíží podílí úbytek vody pocením i nedostatečný příjem tekutin. Postižený má bolesti hlavy, závratě, malátnost, slabost, intenzivní žízeň, může dojít až ke ztrátě vědomí. „Jako první pomoc bychom měli danou osobu přesunout do chladnějšího místa, uložit do pozice vleže s lehce zvýšenou polohou nohou a ručníkem namočeným ve studené vodě nebo ledem ochlazovat kůži. Nutné je také doplnění tekutin," říká primář Interního oddělení Krajské nemocnice T. Bati Vladimír Kojecký. Do 30 minut by se měl postižený cítit lépe.

close info Zdroj: ČTK zoom_in Ilustrační foto.

Pokud problémy přetrvávají, může jít o stav blízký úpalu, vyžadující transport do nemocnice. „Prevencí je dostatečné pití tekutin, zejména při fyzické námaze, lehké a vzdušné oblečení a omezení pohybu na slunci mezi 11. a 15. hodinou. V horku bychom se také měli vyhnout alkoholickým nápojům a pokud to jde, omezit fyzickou námahu. Myslete rovněž na to, že odpověď organizmu na nadměrné ztráty vody a soli se může dostavit i několik dní poté, co byl člověk extrémnímu horku vystaven. Proto bychom měli pamatovat na dostatečný pitný režim neustále," dodává Kojecký.