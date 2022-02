Podle něj se do bojů o nejlepší výkony přihlásilo zhruba 30 soutěžících v různých věkových kategoriích, nejvíce jich bylo v dětské kategorii od 7 do 12 let. V průběhu soutěžního dopoledne zápolení přihlíželo podle Jiřího Holíka asi 100 návštěvníků.

Předseda Spolku přátel hradu Lukova akci po jejím skončení hodnotil velmi kladně.

„Na to, že jsme akci pojali spíše v komorním duchu, ji musíme hodnotit jako velmi vydařenou,“ zdůraznil.

A kdo jubilejní, 10. ročník Lukovského víceboje vyhrál? „Vyhráli všichni, kteří se zúčastnili, protože při této akci nejde o vítěze,“ usmál se Jiří Holík s tím, že každý, kdo se v sobotu akce zúčastnil, nějakou cenu dostal, byť to byla jen cena útěchy.