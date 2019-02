UHERSKÉ HRADIŠTĚ - Převedení historické kašny, která se nachází ve dvoře Galerie Slováckého muzea, pod křídla Zlínského kraje je na spadnutí. Krajští zastupitelé totiž v těchto dnech převod památky, pocházející z 18. století, schválili.

Kašna z 18. století je umístěn na nádvoří Galerie Slováckého muzea v Uh. Hradišti. | Foto: DENÍK/Oleg Kapinus

K jednání o této možnosti došlo poté, co ji krajským úředníkům nabídli jejich kolegové z uherskohradišťské radnice jako součást majetkového vyrovnání za využití jedné z krajských budov v metropoli Slovácka. Kontroverzní transakci označili někteří regionální politici i oslovení obyvatelé města jako necitlivé zacházení s historickým majetkem. „Podle mých informací od krajských zastupitelů je převod schválený. Počátkem října se koná v Uherském Hradiště schůze zastupitelstva a tam by se mělo rozhodnout, zda k převodu dojde, či nikoliv. Osobně bych byl pro to, aby se o kašnu starali zaměstnanci muzea tak, jak tomu bylo doposud,“ uvedl hradišťský zastupitel Antonín Seďa (ČSSD).

Jeho slova potvrdil i zlínský radní Jindřich Ondruš. „Převod kašny schválila krajská rada a zastupitelstvo. Památka potřebuje opravu a my jsme ochotni, za předpokladu, že bude naše, do ní investovat. Proto o kašnu máme zájem. Z naší strany jde ale spíše jen o majetkové vyrovnání, nepovažuji tuto transakci za nějakou mimořádnou událost. K převodu by teoreticky mohlo dojít ještě v letošním roce,“ poznamenal radní Zlínského kraje pro oblast kultury Jindřich Ondruš.

Záměr vyvolal nesouhlas některých uherskohradišťských obyvatel. Ti dokonce uvažovali o sepsání petice za zastavení jednání mezi městem a krajem. V těchto dnech ale iniciátoři protestu od svého záměru ustoupili. „Zkoušela jsem oslovit své známé, povědomí o problému je ale velmi nízké. Sehnala bych jen několik málo podpisů. Taková akce by neměla žádný efekt. Je mi to líto, pokud nesouhlasící zastupitelé nezabojují, historická kašna bude mít majitele za hranicemi okresu,“ postěžovala si Marie Strouhalová, která usilovala o zorganizování petiční akce.