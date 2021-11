Hrát ano, ale bezpečně. Týden zodpovědného hraní poradí jak na to

Rozšířit povědomí o problematice hraní a nabídnout možnosti pomoci samotným hráčům i jejich blízkým. To je cílem Týdne zodpovědného hraní, který od 22. do 28. listopadu organizuje Institut pro regulaci hazardních her (IPRH).

Internetové hazardní hry - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

U této příležitosti pořádá organizace Podané ruce Dny otevřených dveří, které se uskuteční 23. listopadu na pobočce v Uherském Hradišti (Šromova 145) od 9 do 13 hodin a 25. listopadu ve Zlíně (Gahurova 1563/5) od 10 do 14 hodin. Týden zodpovědného hraní navazuje na tiskovou konferenci, na níž se společnosti Fortuna, Chance, Sazka a Tipsport zavázaly k celé řadě kroků, které nad rámec zákona ochrání hráče a minimalizují rizika s hraním spojená. Od 22. do 28. listopadu se veřejnost prostřednictvím rozsáhlé multimediální kampaně dozví podrobnosti o zásadách a nástrojích, které mohou při hraní online i v provozovnách hráči využít. Týden pořádá IPRH v rámci projektu Zodpovědné hraní. Informace pro každého „Sklony k rizikovému chování mají sice jen tři procenta populace, ale Týden zodpovědného hraní jsme koncipovali tak, aby si své informace našel každý. V jeho rámci můžete zhlédnout vzdělávací videa, poslechnout si podcasty s adiktology, získat online informace o konkrétních nástrojích seberegulace. Nebo se pomocí helplinky či dnů otevřených dveří v adiktologických centrech poradit přímo s odborníky. Mimo to chystáme dva webináře na téma hazardních her, regulace, samoregulace a zkušeností hráčů,“ přibližuje ředitel IPRH Jan Řehola. Testování na covid bylo přesunuto do Trantírkova domu Přečíst článek › Cílem události je otevřít dialog všech zainteresovaných stran a informovat veřejnost o zodpovědném přístupu k hraní, které má být podle provozovatelů především zábavou. „Za svou hru si je zodpovědný sám hráč, i přesto se provozovatelé snaží aktivně nabízet nástroje a informace, jak předcházet rizikovému chování. Co je v globálním kontextu jedinečné, je fakt, že se při tom snaží postupovat společně,“ vysvětluje Řehola. Ambicí IPRH je zapojit do iniciativy postupně všechny legální provozovatele hazardu v tuzemsku. Aktivity Týdne zodpovědného hraní Rozsáhlá informační kampaň poběží celý týden v celoplošných televizních stanicích, na sociálních sítích i v komunikačních kanálech partnerů projektu, tedy Fortuny, Chance, Sazky a Tipsportu. Dny otevřených dveří uspořádá specializované centrum Prevent 99, které v úterý 23. listopadu bude během dne odpovídat na online dotazy a hned následující den ve středu otevře veřejnosti od 11 do 16 hodin svou poradnu v Českých Budějovicích. Dny otevřených dveří chystá i organizace Podané ruce v Jihomoravském, Zlínském a Olomouckém kraji. Na jejich pobočky budou moci lidé přijít i bez předchozí domluvy. Zájemcům o poradenství bude navíc celý týden k dispozici portál Naberte kurz, kde budou pracovníci a odborníci z jednotlivých krajů odpovídat na dotazy zájemců v live chatu. V úterý 23. listopadu IPRH uspořádá webinář na téma „Debata o současné regulaci hazardních her v České republice“. Mezi hlavní body bude patřit téma nelegálního hazardu, vztah regulace a samoregulace, identifikace potenciálně rizikových hráčů nebo přístup k regulaci hraní ze strany samotného státu. Ve čtvrtek 25. listopadu proběhne online kulatý stůl „Je hazard současným společenským problémem? A je každý hráč hned gamblerem?“. Hostem bude adiktolog František Trantina, který si sám prožil dopady nezodpovědného patologického hraní a několikrát podstoupil léčení. Během něj se rozhodl vystudovat adiktologii a začít lidem s podobnými problémy pomáhat. Diskutovat přijde také psychoterapeut Lukáš Franz a hráči s několikaletými zkušenostmi. Týden zodpovědného hraní přinese pozornost mimo jiné k otázkám, pro koho a do jaké míry je hraní opravdu rizikové, zda současná opatření skutečně fungují a jak důležité jsou nástroje seberegulace a včasné detekce rizik. Cílem je také předat aktivním hráčům praktické rady, jak mít svou zábavu pod kontrolou. Mezi ty patří například správné stanovení rozpočtu a maximální výše sázek nebo vymezení pravidelných přestávek. „Kromě podpory samotných hráčů chceme v rámci Týdne zodpovědného hraní oslovit také jejich blízké, kteří často následky rizikového hraní zpozorují, ale neumí si s nimi správně poradit,“ komentuje Jan Řehola.