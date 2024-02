„Jsou dvě možnosti – buď zůstanou budovy nevyužívané v uzavřeném areálu, nebo získají nový život, jak se to podařilo u mnoha jiných, původnímu účelu už nesloužících historických budov. Po citlivé rekonstrukci by v Napajedlech mohly vzniknout prostory pro služby tak, aby areál sloužil potřebám města. Nyní nevyužitá lokalita může rozšířit občanskou vybavenost Napajedel,“ stojí na webu napaejdlastud.cz .

Tou druhou je, že majitelé hřebčína už nepovažují bytovou výstavbu na pastvinách za aktuální. Zastupitelé Napajedel totiž v loňském září neschválili záměr na změnu v územním plánu. Ta by znamenala přeměnu několika hektarů pastvin v okolí hřebčína na plochu pro hromadné bydlení.

Pokud by byla možnost využít areál pro potřeby města, Napajedla by se podle starosty stala vstřícným partnerem, který by novou občanskou vybavenost uvítal.

Bude z hřebčína kulturní památka?

Na ministerstvu kultury probíhá řízení o prohlášeni Hřebčína Napajedla za kulturní památku. Podnět k němu podal Aleš Martínek, který je i autorem petice za záchranu hřebčína. O statutu se aktuálně rozhoduje.

Naděje hřebčína v Napajedlích žije. Bytovky se zde zatím stavět nebudou

„Ve správním řízení musí být nejdříve posouzeny a doloženy památkové hodnoty areálu podle zákona o památkové péči. Důležitá budou i stanoviska a vyjádření Napajedel, Zlínského kraje a Národního památkového ústavu. Proto nelze v tuto chvíli předjímat, zda hřebčín bude či nebude prohlášen za kulturní památku,“ informovala již dříve Ivana Awwadová z tiskového oddělení ministerstva Kultury.

Záchranu hřebčína podporuje řada organizací

Na jaře 2023 vznikla petice na záchranu hřebčína, která má v současnosti zhruba 40 tisíc podpisů.

„Konečný počet bude znám zhruba v půlce února. Momentálně se podpisy sčítají a lidé ještě posílají archy,“ říká její hlavní organizátor Aleš Martínek.

Fakulta managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně má nového děkana

Petici podepsal například legendární Josef Váňa, osminásobný vítěz Velké pardubické, František Vítek, dvojnásobný vítěz Velké pardubické a dostihový trenér, Pavel Liebich, trojnásobný vítěz Velké pardubické, nebo současný jezdec a trojnásobný vítěz slavného závodu Josef Bartoš.

Kromě mnoha známých žokejů petici podpořila i Česká jezdecká federace, Jockey club nebo Komora veterinárních lékařů České republiky.

V únoru 2023 odvezli poslední koně

Ze stájí v Napajedlech odvezli majitelé poslední koně před rokem a od té doby zeje slavný hřebčín prázdnotou.