Je libo husičku?

Žádné Svatomartinské slavnosti, to je realita dnešních dní i v krajském městě ve Zlíně. Radnice zde zrušila tradiční a oblíbené Svatomartinské slavnosti z důvodu vyhlášeného nouzového stavu kvůli pandemii koronaviru.

„Velmi mě tento krok mrzí, jelikož Svatomartinské slavnosti jsou mezi našimi občany velmi oblíbené. Letos měly být v nové podobě, a proto organizační tým na jejich přípravách odvedl o to větší kus práce. Vládní nařízení však respektujeme, protože zajištění zdraví občanů je samozřejmě přednější,“ řekl zlínský primátor Jiří Korec.

Restaurace, které v krajském městě neuzavřely z uvedených důvodů provoz, alespoň co se týká výdeje přes okýnko, přesto přípravu svatomartinského menu nepodcenily. Dokonce některé svatomartinské menu samy rozváží.

Dlouze tažená husa, červené zelí na pomerančích a dva druhy knedlíků. Například na takovém svatomartinském menu si mohou pochutnat zákazníci Restaurace Myslivna ve Zlíně.

„Klienti si dopředu telefonicky objednají a my jim jídlo přivezeme, říká vedoucí Restaurace Myslivna Zdeněk Babulík. Podle něj se toto tradiční menu skládá ze čtvrtky husy o váze kolem 500 gramů, zelí, dvou druhů knedlíku a polévky.

„Cena za celé menu je 349 korun,“ doplnil Babulík. Podle provozovatele restaurace zde připravili svatomartinské menu jen v objemu deseti procent toho loňského. Přesto i tak, je i v omezené míře o něj zájem. Co však klienti Myslivny letos neochutnají, je prý svatomartinské víno. „Tohle jsme letos zrušili,“ pokrčil rameny Babulík.

Na svatomartinském menu si mohou pochutnat zákazníci tří provozoven resortu Baltaci ve Zlíně a v Napajedlích. Jejich majitelé jídla jak svým zlínským zákazníkům přivezou, tak si mohou svatomartinské menu vyzvednout v okýnku restaurace Napajedla. Zde, v Restauraci Baltaci přes výdejové okénko nabízí podle vyjádření ředitele společnosti Lukáše Žaludka zájemcům restovaná husí játra na víně s cibulí a slaninou se staročeským chlebem jako předkrm, konfitované husí stehno s červeným zelím a variací houskových a bramborových knedlíků jako hlavní chod a to ve středu 11.listopadu a o víkendu 14. a 15. listopadu od 11. do až 14. hodin.

„Zlínští zákazníci si pak mohou tyto chody telefonicky objednat v Restauraci Baltaci Zlín 24 hodin dopředu, pracovníci firmy jim jej pak dovezou 11. až 15. listopadu vždy od 10 . až do 15. hodin. To samé menu pak mohu koupit zákazníci u výdejového okénka restaurace Baltaci Express v ulici Zarámí ve středu 11.listopadu od 11. do 14. hodin,“ přiblížil Lukáš Žaludek.

Svatomartinské menu mohou zakoupit i zákazníci v Restauraci Vyhlídka ve Zlíně-Jižních Svazích. Zde jim po telefonické objednávce připraví jak husí kaldoun, ale i husí čtvrtky s červeným a bílým zelím a karlovarský a bramborový knedlík. Cena husího jídla se pohybuje bez předkrmu a polévky kolem tří set korun.

„Oproti loňsku jsme husí čtvrtky se zelím a knedlíkem slevili o zhruba 50 korun, protože nemáme sedící zákazníky a nějaká kultura stolování přece musí být,“ uvedl majitel restaurace Vyhlídka Tomáš Kamneský. Doplnil, že v případě zájmu si mohou zájemci husí menu zakoupit i ti „z ulice“, tedy bez předchozí telefonické objednávky. Jídlo zde je vydáváno v současnosti jen přes výdejové okýnko.

Bez svatomartinského menu se budou muset obejít zákazníci zlínské Plzeňské restaurace. „Svatomartinské menu letos neděláme. V dnešní nejisté ekonomické době by to pro nás byl skok do neznáma,“ uvedl majitel restaurace Jiří Lefan mladší. Podle něj se zde snaží alespoň vydávat denní menu pro zaměstnance okolních kanceláří a společností.