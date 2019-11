Hvězdně obsazený Masters of Rock věří ve 25 000 diváků

Bude to velká událost pro milovníky tvrdé muziky. Na věhlasném festivalu Masters of Rock ve Vizovicích v roce 2020 vystoupí legendární kapela Judas Priest. Sdělil to šéf pořádající agentury Pragokoncert Jiří Daron.

Festival Masters of Rock 2019. | Foto: Deník / Jan Karásek